Las cosas como son, Donald TiritiTrump Trump Trump tiene su ánge. De hecho, a veces una llega hasta dudar si no es nuestro querido Selu García Cossío, enfundado en el tipo de ‘Grupo de guasa’, quien suplanta al presidente de Estados Unidos para gastar al mundo una broma pesada... Porque no se puede tachar sino de gruesa chanza tanto el fondo como la forma de lo que el mandatario de peinado indescriptible califica como el Acuerdo del Siglo. Una propuesta que no sólo resulta una violación de los Acuerdos de Oslo firmados entre Israel y Palestina en 1993 y 1995, sino que es, a todas luces, injusta y perversa desde su concepción, desde la primigenia intención de erigirse Washington como único, e interesado, mediador eliminando del cuarteto negociador a Rusia, la Unión Europea y la ONU. El Acuerdo del Siglo... El atraco del siglo... “¡La que estás formando, chiquillo!”