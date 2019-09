Quién se atreve

Después de que la Junta diera luz verde a Sabores de Paterna para vender y producir sus productos cuando subsane las deficiencias detectadas, la sensación que flota es que la Consejería de Salud se ha pasado un pelín de frenada dañando a la marca, al meterla en el mismo saco que Magrudis, y al sector en general. Y no sólo porque nos gusten los chicharrones y el lomo en manteca, sino porque se puede pecar tanto por exceso como por defecto, y más con los nervios a cien. Primero se criticó a Salud por dudar tanto antes de precintar Magrudis, la firma que fabricaba la mechada contaminada y que llevaba años sin licencia con un canal de distribución oculto. La Junta patinó tanto, que llegó a elogiar a esta firma por su transparencia y tras el brote de listeriosis la llevó a los tribunales.

Semanas más tarde, la inspección detectó una pieza de carne contaminada en Sabores de Paterna, y esta vez no se lo pensó dos veces. Sin esperar al resultado definitivo de los análisis, decretó la alerta alimentaria y cerró la fábrica, sin anestesia. Al despropósito inicial le siguió un exceso de celo. De no saberse por aquí ni lo que era la listeriosis, ya son tres las fábricas señaladas por ahora. Y como sigan pasando la prueba del algodón sin más miramientos, como decía un hostelero mirando de reojo a su propio negocio, los inspectores se pueden quedar solos. Y entretanto, ya ni los niños quieren ver la carne mechada, algo que sólo podía pasar aquí. Ante la alarma generalizada se le exigía a la consejería rapidez y diligencia para proteger la salud. Y como la Junta pecó de prudente con Magrudis, ya no podía mirar hacia otro lado, máxime si hablamos de una bacteria que tarda meses en dar la cara y que ha provocado otra alerta sanitaria en Málaga. Sin conocer el origen de la bacteria y pendientes de ciertos casos, tocaba extremar la precaución. Pero hasta los expertos recuerdan que la listeriosis lleva toda la vida con nosotros y que se registran alertas, a menudo, sobre lotes de alimentos que se retiran de la circulación tras las inspecciones, y no por ello se cierran las empresas, ni se entera nadie. Antes de que estallara la crisis, de hecho, la administración tenía mucho más tacto en los casos menos graves. Cuando un restaurante con solera incumplía la normativa, se invitaba al dueño a cerrar un par de meses con la excusa de unas obras de reforma para modernizar su local, y fin del problema. Tal vez esto le habría pasado a 'Sabores' de no haber estallado una crisis tan grave. El propio consejero Jesús Aguirre ha señalado que las cepas de la bacteria de Magrudis y Paterna son muy diferentes. De hecho, no hay afectados por 'Sabores'. Ahora, toca reflexionar sobre el daño a una industria que genera tanto empleo y trazar un plan para recuperar la confianza del consumidor. Como ya no está Fraga para pegarse un homenaje con nuestros produtos, ¿quién se atreverá el primero?