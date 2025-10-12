El apoyo de la hostelería

NOTAS AL MARGEN
David Fernández
Moreno no ha de perder su centro
El catalejo
Desde la propia patronal hostelera se reconoce los grandes datos que el sector ha logrado en Cádiz durante el pasado mes de septiembre. La carga de eventos en la capital, especialmente la celebración del Cádiz Romana, ha ayudado a llenar bares, restaurantes y hoteles. Con estos buenos datos de ventas, además de crear empleo y mejorar la calidad del mismo, el sector bien podría participar en la financiación de los eventos que tanto les favorecen.
