El apoyo de la hostelería

Desde la propia patronal hostelera se reconoce los grandes datos que el sector ha logrado en Cádiz durante el pasado mes de septiembre. La carga de eventos en la capital, especialmente la celebración del Cádiz Romana, ha ayudado a llenar bares, restaurantes y hoteles. Con estos buenos datos de ventas, además de crear empleo y mejorar la calidad del mismo, el sector bien podría participar en la financiación de los eventos que tanto les favorecen.