Los aparcamientos

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado la eliminación de la zona azul en el centro de la ciudad, dentro de su plan de mejora de movilidad. Aparcar e incluso conducir dentro de las grandes poblaciones de la provincia es una de las grandes polémicas en la gestión municipal, sobre todo si se apuesta, como debería de ser, por las ciudades “tranquilas” donde gane el peatón frente al coche. Las zonas de bajas emisiones están para eso... cuando se pongan en marcha, claro.