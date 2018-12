Por muchos años más

Papá, yo con qué brindo? Un Fanta mismo. Faltan copas. ¿Cómo que faltan copas?, ¿a que voy y las encuentro? Ya, ya están ahí los cuartos. Dejarse de cachondeo que me quedan veinte uvas por pelar. Cuidado con el taponazo que mira la marca que hiciste en el techo el año pasado, apunta para el frente. ¿Este hombre no come uvas?, qué malage tiene. Papá, pon Telecinco. De eso nada, aquí se pone la primera cadena, como toda la vida. Papá, rancio. Ya, ya está ahí, preparados. Niño, ¿ahora se te ocurre hacer pipí? ¡Que no, abuela, que son todavía los cuartos! ¡Ahora! Clin, clon, clin, clon... ¡Feliz Año Nuevo! Mami, ¿por qué lloras? Nada, no es nada. ¿Ya se van estos a la calle?, cada año más pronto. ¡Ay, esta juventud...! Bueno, nos quedamos los mayores. Saca el Baileys y el Cacao Pico. Pon el especial de Nochevieja. ¿Otra vez Juan Pardo? Todos los años lo mismo. Y que sea por muchos más.