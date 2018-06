Desde el año de los tiros

Desde hace 80 años han pasado muchas cosas. Cádiz ha visto una guerra civil, el régimen franquista en sus distintos ropajes (el terror falangista del Casino, la tecnocracia, la apertura), la monarquía de Juan Carlos, la transición, el felipismo, el aznarato, el zapaterismo, eme punto Rajoy y Minim Huerta. Hemos visto a José León de Carranza, a Jerónimo Almagro, a Beltrami, a Carlos Díaz, a Teófila Martínez y a José María González. Ha corrido mucho Campari desde 1938, la última vez que alguien bajó al colector de San Juan de Dios para limpiarlo. Ramoní , en su época al frente de Aguas de Cádiz, pensaba que solo debían hacerse las obras que se pudieran ver, por eso cada vez que llueve y coincide con la marea alta se inunda el centro de la ciudad o La Laguna vuelve a sus orígenes. Qué asco de alcantarillado cantaba La Guillotina. No digo 80 años, desde que los romanos construyeron las primeras alcantarillas y trajeron agua del Tempul parece que Cádiz no se hubiera ocupado de limpiar los bajantes, de abrir las alcantarillas y que salga todo lo fétido que estaba acumulado. Desde los SMAES hasta la gamba blanca, desde Alfonso Carlos a Álvaro de la Fuente, de Pedro Arroyo a Ramoní, ha habido de todo al frente de los suministros de agua de la ciudad. Quizás Eugenio Belgrano y María Moco son los dos gaditanos que más han bajado al inframundo de Cádiz. Ahora con las toallitas húmedas no queda otro remedio que hacer como si un Daniel Viglietti de la vida nos ordenase ¡a desatascar, a desatascar!

Dice Rafael Garófano que Podemos tuvo que haber puesto al sol todo el barro acumulado por los 20 años de gobiernos con mayoría absoluta del PP. Son la cuarta parte del tiempo sin limpiar el colector de San Juan de Dios por lo que cabe pensar que hay mucha más basura pendiente de salir a la luz. Ese gran asesor por mal nombre llamado Cherra podía dedicar el tiempo del dinero que le pagamos a ofrecer información de algún disparate que otro, en lugar de dar vueltas por el mundo a cuenta de esa patraña denominada "Ayuntamientos del Cambio". Así al menos nos enteraríamos de lo que se hacía con nuestros impuestos, de cómo se gestionaba la cosa pública, de si había una chica haciendo programas de mascotas o colocaban algún amigo en Quality Food, si además del hijo de Lolo Bouza había más compromisos en la limpieza o en otras contratas, si además de las gambas blancas de ACASA hay más fango en el colector de San Juan de Dios. Otro día hablamos de los comparsistas que se han construido un ático.