Aconsejó Soto Ivars a las feministas: cuando veáis a un aliado, huid. En Podemos encubrieron las denuncias contra Monedero y han dado vagas explicaciones sobre el asunto . Cuando vino a Cádiz, se grabó un vídeo donde metía en la maleta un paquete de preservativos , las mujeres que fueron a la “uni” de verano de Podemos pueden dar fe del personaje. Errejón fue otra decepción, encubierto por Sumar y Más Madrid que sabían de sus andanzas y callaron. Tuvo que haber sido un indicio que Pablo Iglesias fuera colocando a todas sus novias hasta poner de ministra a su mujer, llamativo en aquellos que un día sí y otro también nos dan lecciones de moralidad y de feminismo. Queda en agua de borrajas el “solo sí es sí”, “hermana yo sí te creo”, y el resto. En el PSOE no andan escasos, para empezar ¿qué hacía Begoña Gómez llevando una pancarta el 8M? ¿Por ser la mujer del Presidente? Tito Berni y sus “ volquetes de putas”, para llegar al gran Ábalos que, según se ha sabido, parece que usaba el erario para pagar alojamiento, viajes y salario a Jessica, también en el PSOE sabrían quién era el número 2 del partido y callaban ante su poder. En el carnaval podemos decir lo mismo: vi a Patricia Cavada anunciar la manifestación del 8M el mismo día que le hacían un homenaje a un famoso comparsista, ya fallecido, que estaba condenado por malos tratos desde noviembre de 2011. No es privativo de la alcaldesa de San Fernando, fueron múltiples los homenajes en Cádiz en la época de la anterior corporación. Kichi se supone que lo debería saber porque venía de ese mundo, con Lola Cazalilla lo hablé yo mismo, se sabe el comportamiento ” machirulo” de muchos carnavaleros. ¿Todos estos son señoros según expresión al uso o a los colegas se les permite todo? ¿Las autoras de agrupaciones feministas viven en otra galaxia o hacen un alarde de hipocresía? Por supuesto, en todas partes cuecen habas: ¿sabemos qué hacía Carlos Mazón en El Ventorro en esa prolongada sobremesa? Ahora se ha sabido los integrantes de la lista del pedófilo Epstein. Eso por no hablar de algún presidente de Diputación que hace años colocó en la institución a sus amantes , alguna fiesta en el piso que tenía la Corporación en Islas Filipinas y cosas peores que denunció hace 35 años CCOO y publicó este Diario. Para terminar, aconsejo someterse a la siguiente disciplina: en cuanto lean u oigan a alguien decir “gaditanos y gaditanas” o desdoblamientos por el estilo, dejen de leer o de escuchar, la vida es muy corta para perder el tiempo con cosas así. Dicho todo lo anterior , la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es una causa imprescindible, por muchos errores que haya podido haber en la legislación reciente.