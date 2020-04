¿Hay alguien al mando?

Siempre se dijo que en los momentos de crisis emergían los estadistas, tipo Churchill, De Gaulle, Adenauer, De Gasperi o Roosvelt. Incluso se habla de los grandes políticos de los 80: Felipe González, Mario Soares, Miterrand, Helmut Khol, Margaret Tatcher. Ahora ni buscándolos con lupa. No digo ya en España, donde tenemos ese déficit desde hace años, no veo en ningún país ni en ningún partido un solo político con altura de miras que comprenda que vivimos en una crisis mundial que precisará adoptar medidas globales. Aquí todo el mundo piensa en su rédito electoral . Quizás nuestros políticos reflejan lo que somos porque en realidad los que hemos cambiado somos nosotros mismos. Las redes sociales nos han traído un odio que estaba escondido por lo que no hay nadie sensato con ganas de dedicarse a la política. Tenemos en España un Gobierno que improvisa, cada día cambia de criterio, lo que hoy no puede ser es un decreto mañana. Como escribió alguien: una médico en Hacienda y un profesor de enseñanza media en Sanidad. A este último le dieron el puesto hace unos meses : démosle Sanidad, que no sirve para nada. Pues ahí está el tío, con una capacidad de comunicación como la de un molusco. ¿Qué decir de la oposición? Un día pide una cosa, el gobierno la niega y cuando la lleva a cabo, los que la pedían le critican. Una oposición casposa, cortoplacista, promotora del odio, sin objetivo ni estrategia. Ese es el desolador panorama de España en uno de los peores momentos . Ya nadie dará discursos tipo "sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas" o "paz, piedad y perdón" porque nadie tiene esa altura moral. Por no hablar del jesuítico vicepresidente o del ridículo ministro de Consumo (en el franquismo se decía "ministro aunque sea de Marina")

Si bajamos el balón al pasto ¿qué decir de Cádiz? El alcalde de Chiclana propone dedicar un dinero inmovilizado a ayudas sociales y le responde uno de su propio partido que de eso nada, con unas explicaciones inverosímiles. Mi no comprender. No sé si hubo llamada de alguna mujer o fue el odio que se profesan dentro del PSOE pero el espectáculo derivó hacia el vodevil. Digo más: el Rey Felipe fue a IFEMA ¿alguien ha visto a José María González en el Elcano, el Hogar Salvochea, el Albergue Municipal? ¿Alguien ha visto a Irene García en la Residencia Matías Calvo? ¿Alguien se ha preocupado por el albergue de los Caballeros Hospitalarios o por los comedores sociales? No vale soltar una parrafada en Facebook ni apuntarse a alguna videoconferencia.