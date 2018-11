Amis cuarenta y largos todavía escucho la música de la cabecera y me estremezco. Un resorte en el cerebro me traslada a la infancia, me pone en alerta y me invita a la nostalgia. Un grupo de bandoleros a caballo cruza a galope una marisma mientras suena el tema de Waldo de los Ríos. Curro Jiménez y su partida. Ahí es nada. Cuando sólo había una cadena y una serie que comentar en el cole, en el trabajo o en el ultramarinos. Ni 'spoilers' ni pamplinas. Más de media España ante el televisor para disfrutar de las andanzas del barquero de Cantillana por Sierra Morena. Uno de sus lugartenientes murió ayer. Bueno, murió quien lo interpretó, Álvaro de Luna, aunque miles de españoles dijeran "se ha muerto El Algarrobo". Uno de los casos en los que el personaje eclipsa al actor. No, el Algarrobo no ha muerto. Es un bandolero eterno que vivirá para siempre en las cabezas de los felices niños que fuimos.