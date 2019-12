En la edición del jueves de este Diario, con destacados titulares, en primera página, bajo la rúbrica de "el tiempo en Cádiz", se lee la noticia firmada por la redacción de que el viernes se activaría la alerta amarilla por fenómenos costeros. La información se complementa con un mapa de Andalucía en la zona del litoral y solo en la que corresponde a la provincia de Cádiz, según la división administrativa que hizo Javier de Burgos en 1833, se pinta en amarillo, el que corresponde a la provincia, sin extenderse ni un milímetro al de las provincias contiguas de Huelva y Málaga. La información explica que la climatología de la provincia se había mantenido estable estos últimos días, tras la convulsión provocada por el paso de la borrasca Elsa, pero que las previsiones meteorológicas variaran el viernes 27 y el sábado 28 y que se verán afectadas zonas de nuestro litoral y del Estrecho. Se añade que el aviso comenzará a las 3 de la madrugada del viernes y no se desactivará hasta hoy sábado a las 24 horas según la AEMT.

Confieso que tanta exactitud respecto a las previsiones de un fenómeno meteorológico que se pronostica respecto de una zona costera que coincide exactamente con una provincia, como si la madre Naturaleza tuviera en sus planes la misma división administrativa que antes mencioné y en un horario coincidente con el oficial que hoy disfrutamos, me ha hecho pensar que la información se corresponde con una inocentada, tan usual en los días 28 de diciembre, que es el día de los Santos Inocentes y que corresponde a una práctica habitual de la prensa española caída en desuso, incluso las inocentadas verbales a los amigos del tipo "voy a devolverte los 1.000 duros que me prestaste" o "te invito a comer", seguida de¡ Inocente, inocente!.

Mi plan era estar al aire libre, este sábado cerca del Estrecho, y no en el mar, sino, por supuesto, en tierra firme, así que la noticia tenía para mí el máximo interés, porque la alerta prevista podía desaconsejar mis planes. He consultado todas las previsiones del tiempo que he podido y no parece que la cosa sea para tanto. Habrá levante, a veces rachas fuertes, pero lluvia ni frío. A este viento estamos más que acostumbrados. No se trata de ningún "puñemoto", como los llamaba Antonio Lacave. Así que pienso arriesgarme a soportar esas rachas de levante, que la previsión limita a 18 Km/h. Si me equivoco y la alerta es real y no una inocentada, pierdan cuidado, que les contaré los padecimientos que sufra.