El alcalde de Cádiz será elegido el próximo domingo en las urnas. Es lo que se suele decir. Pero, en realidad, si nadie consigue la mayoría absoluta, el alcalde de Cádiz será elegido a partir del lunes 27, en los pactos de gobierno para los municipios. Según las encuestas, el gran favorito es José María González Kichi, que podría ganar sin bajarse del autobús de la línea 7. Sin embargo, en Cádiz las encuestas son aleatorias y fallan más que una escopeta de feria de pueblo. Hace cuatro años decían que Teófila Martínez bordeaba la mayoría absoluta. Fue un bastinazo. Ya ven…

En principio, parece que la Alcaldía se la disputan José María González Santos Kichi, Juan José Ortiz Quevedo y Francisco Matías González Pérez, según los nombres que figuran en sus papeletas. La principal incógnita es si habrá una mayoría de izquierdas o del centro derecha. En las elecciones de abril hubo mayoría de izquierdas. Sin embargo, el centro derecha ha conseguido mayorías en Cádiz para el PP, en tiempos de Teófila, y los resultados de las municipales no son como los de otras elecciones. ¿Dónde están esos votantes de Teo?

Los pronósticos apuntan que la izquierda es favorita para ganar. En tal caso, la duda es Kichi o Fran. Sale el alcalde con la ventaja de estar en la Alcaldía y con la desventaja de que su gestión ya es conocida. No han sido cuatro años de progreso para la ciudad. Decir que es "uno como nosotros" significa que cualquiera sirve para alcalde. Por ello, dentro de la izquierda, es de suponer que un porcentaje de electores se mudará a Fran González. Al que, además, le queda el sillón de la Diputación en la recámara.

La otra duda es si el centro derecha será capaz de remontar. Es decir, si Juancho Ortiz, del PP, es capaz de alcanzar 14 escaños en la suma con Domingo Villero, de Ciudadanos. Otra duda es lo que hará Vox con Ana Peral, que se puede quedar fuera del Ayuntamiento si no alcanza el 5%, en cuyo caso será un voto totalmente inútil para el centro derecha y muy útil para la izquierda. Por un concejal se puede perder la mayoría.

Asimismo está por ver el resultado final para un pacto transversal. Cuentan que es uno de los motivos por los que Ciudadanos se cargó a Juanma Pérez Dorao, al que consideraban cercano a un pacto con el PSOE de Fran González, en caso de sumar la mayoría. Pero no se puede elucubrar sobre hipótesis. A partir del lunes, todo estará más claro. Sin olvidar que los pactos de Cádiz se pueden decidir en Sevilla o en Madrid, como otras veces. A regañadientes de los candidatos locales, que se comen el marrón. Por si acaso, no se confíen. Tengan en cuenta que puede haber una sorpresa. ¿O no?