El alcalde renueva

Se han celebrado las elecciones municipales en Cádiz y se ha confirmado el pronóstico de que José María González Santos (a) Kichi) renovaría en la alcaldía. Aunque no obtuvo la mayoría absoluta, solo le faltó un concejal para obtenerla, por lo que será proclamado alcalde ya que por la reforma de la Ley municipal electoral, se proclama alcalde, sin más trámite al número uno de la lista más votada, salvo que los demás partidos que hayan obtenido concejales se pongan de acuerdo en uno que alcance la mayoría absoluta, que en nuestro caso son 14 concejales. Esos partidos son el PP (6 concejales), PSOE (5 concejales) y C´s (3). Solo su formación con el 43,59 % de los votos ha mejorado respecto de la votación de 2015, mientras que el PP y PSOE pierden votos. Solo C´s, pasa de 2 concejales a 3. Al candidato del PP, Juancho Ortiz, en su partido no le piden cuentas, comprendiendo lo difícil de su situación, (se trataba de reemplazar a Teófila, alcaldesa durante 20 años, con mayoría absoluta en casi todas las ocasiones). Pero al candidato del PSOE, Fran González parece que se las están pidiendo.

Si las elecciones municipales son las más personalistas, en el caso de Kichi lo son aún más y aunque se supone que su partido "Izquierda Anticapitalista" está integrada en Unidas Podemos de Pablo Iglesias, es sabido de las diferencias de José María González con dicho líder, diferencias que además comparte con él, su pareja Teresa Rodríguez. Esto no obstante Iglesias al que no le ha ido nada bien en las elecciones celebradas, no dejó de referirse al éxito de Kichi, casi atribuyéndoselo, como si fuese un disciplinado y obediente militante de su formación.

Si ha merecido revalidar su alcaldía, por sus actuaciones en beneficio de la ciudad y sus habitantes, no tengo más elementos de juicio que lo que se publica en este Diario. Evidentemente, por tratarse de un solo mandato, no cabe compararlo con la gestión de su antecesora Teófila, que acometió y consiguió grandes realizaciones, durante los 20 años que fue alcaldesa.

Por casualidad he coincidido con el alcalde en varias ocasiones. Primero en su barrio de la Viña, en el día grande en que sale la Cofradía de la Palma; luego en la calle y la última fue después de haber ganado las elecciones. Los que opinan de su gestión, algunos dicen que no ha hecho nada y añaden, que es porque no sabía hacerlo. Pero parece que los votantes no opinan lo mismo o le han perdonado la ignorancia. Esto suele ocurrir, dar una oportunidad al novato, pero sólo en la primera ocasión.