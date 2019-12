El alcalde León de Carranza

El Ayuntamiento de Cádiz ordenó retirar la placa que lucía en la casa de la c/ Cánovas del Castillo, donde nació José León de Carranza, que recordaba que en ella había nacido el que fue alcalde "memorable" de Cádiz desde febrero de 1948, hasta 23 de mayo de 1969. Este es el texto exacto que rezaba en la obra del insigne escultor gaditano Vasallo, también ya fallecido. A la retirada se ha visto obligada la familia para cumplir el requerimiento del concejal Martín Villa, según él en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que ordena la retirada de placas conmemorativas de exaltación a la sublevación militar de la guerra civil. La familia, representada por un sobrino nieto, ha procedido a cumplir el requerimiento después de aducir que ni el texto ni las imágenes hacen apología del franquismo y creo, después de leer lo que dice la placa, que esto es evidente y que si hubieran recurrido la decisión municipal, la Justicia les hubiere dado la razón.

Pienso que han hecho bien en no recurrir, porque así ponen más de relieve la decisión injusta y revanchista del Ayuntamiento de Cádiz, porque supongo que no es exclusiva del concejal. Si usted lee la placa (que ya no podrá hacer, más que por internet), verá que lo que dice es que don José León de Carranza fue alcalde de Cádiz durante 21 años y añado, de mi cosecha "sin trincar". Debe ser lo de "memorable" lo que hace incidir en la ley del Sr. Zapatero (también "memorable", aunque por distintas razones que don José de León) y si la decisión se hubiera recurrido, la familia podría demostrar que efectivamente, como alcalde, fue memorable. Y me explico. Yo tuve poco trato con él, pero sus actuaciones en beneficio de la ciudad siguen ahí. La primera, fue conseguir el abastecimiento de agua a Cádiz, un problema que pocos recordaran, porque a mis 84 años, lo recuerdo vagamente como algo de mi infancia. Los carnavales, "las fiestas típicas gaditanas" hubieran vuelto con la democracia, pero él se anticipó casi 20 años. El estadio de fútbol no lo regaló la Federación ni el pobretón Cádiz F.C. ¿y qué me dice usted del puente? Según Fernando Santiago lo hizo porque vivía en El Puerto, pero la riqueza y comodidad que ha proporcionado a tantos gaditanos, demuestra su visión de gobernante. Quedaran ya pocos que recuerden que de El Puerto a Cádiz había que atravesar las calles reales de Puerto Real y San Fernando y todo el camino de la playa. Una placa no. Un monumento pagado por los gaditanos es lo que se merece el alcalde Carranza.