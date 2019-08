Siempre había alguien que te contaba que una vez alguien se quedó tetrapléjico tras tirarse del Puente Canal y eso hacía que te entrara el miedo en el cuerpo. Sin embargo, con 13 años por bandera uno no tenía temor de casi nada y responsabilidad la justita, por lo que todo quedaba en el respeto antes de tirarte, en que la marea tenía que estar llena y en que al entrar en el agua había que perder la posición absolutamente vertical para no bajar demasiado al fondo. Una, dos, tres veces e innumerables veces se desafiaba al destino e incluso se dudaba de la historia de aquel chico que no había podido volver a andar. Este sábado murió un hombre en Chiclana al tirarse de un acantilado y otros muchos quedan con secuelas en sucesos parecidos. Un exceso de confianza, un mal cálculo o creerte que no va a pasar nada y adiós. La vida cambia para ti y para todos los que te rodean. Si miras al pasado, sabes que te la has jugado.