En agradecimiento a nuestros residentes

Tras varias semanas de inicio de la pandemia Covid-19 estamos asistiendo a numerosos y merecidos homenajes espontáneos dirigidos tanto hacia víctimas y sus familias como a las personas situadas en primera línea, desde servicios sanitarios a otros tantos que, sacando lo mejor de ellos, están dando soluciones a situaciones inéditas o que hasta ahora no nos habíamos planteado muchos.

Quisiera centrarme en esa primera línea frente a Covid-19, para destacar la actividad desarrollada por un colectivo joven, dinámico y arrollador que se encuentra en formación en el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Nororeste y Sierra de Cádiz: los residentes.

En la actualidad pertenecen a la Comisión de Docencia de nuestro AGS un total de 146 residentes (graduados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología) distribuidos en 18 Unidades Docentes y cursando alguna de las 23 especialidades para las que nuestra Comisión está acreditada.

Quizá como Jefe de Estudios no tenga la cercanía que me hubiese gustado a todos los residentes, pero ello no quita que pueda tener una visión global, incluso con más perspectiva, de la actividad que están desarrollando. Son muchos los compañeros, Jefes de Servicio y Directivos que a diario transmiten el agradecimiento y la admiración hacia la gran labor desarrollada y el grado de motivación de los residentes en este complicado escenario. La implicación de estos va desde la asistencia directa a pacientes Covid, a otra labor más callada pero no menos importante, como es la de ayuda para mantener en funcionamiento el resto de actividades asistenciales tanto hospitalarias como de atención Primaria. Algunos incluso han cambiado totalmente su actividad asistencial para apoyar servicios y actividades allá donde han sido requeridos (Servicios de Urgencias, Servicio de Medicina Interna, UCI, medicina preventiva). Quisiera destacar una importante labor desarrollada por los residentes y es la de información a los familiares de enfermos, pues ese cariño que transmiten es una terapia de incalculable para estos.

Quisiera que estas líneas además de un sincero reconocimiento hacia vosotros “nuestros residentes” fueran un soplo de ánimo para que sigáis por este camino de compromiso con la sociedad, y que de esta situación que estamos viviendo continuéis sacando la mejor versión de vosotros mismos, sabed que ello tendrá su recompensa.