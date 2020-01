El aeropuerto pierde viajeros

El aeropuerto de Jerez registró una pérdida de viajeros del 1,2% durante al año pasado. Esto puede que sea del agrado de la niña Greta Thunberg y los enemigos de la aviación comercial, pero es malo para el turismo de la provincia. Todavía existen algunos turistas que vienen en avión o no vienen. Desde China, por ejemplo, no vas a venir andando, por mucho que te guste la Ruta de la Seda. Además, este dato ha servido para que la delegada de la Junta, Ana Mestre, haya criticado al Patronato Provincial de Turismo, precisamente cuando han protagonizado unos días de fastos en Fitur. Entre los políticos discuten, antes de admitir que hace falta una estrategia común entre las administraciones para darle vidilla a ese aeropuerto.

Aprovecho para insistir: lo primero sería cambiar el nombre. Se debe denominar aeropuerto de Jerez-Cádiz. No sé si así vendrían más pasajeros, pero seguro que menos no llegan. Cádiz y Jerez, o Jerez y Cádiz, son las referencias provinciales para el turismo de diversas modalidades. Jerez no suena a playas, ni Cádiz sonaría a bodegas y motos. La sinergia consiste en aprovechar el potencial diverso. Ya se ha explicado en otros artículos que muchos aeropuertos tienen el nombre por duplicado. Un ejemplo: Alicante-Elche, que es el quinto de España.

Incluso el de Málaga (que es el primero de Andalucía y el cuarto de España) se denomina oficialmente Málaga-Costa del Sol. Pero lo más importante es entender que los aeropuertos de hoy en día no tienen una dimensión pueblerina y catetilla, sino que se basan en sus potencialidades sobre el área de influencia. A saber, en las proximidades, está el aeropuerto de Sevilla, e incluso el de Málaga, lo que condiciona a Jerez-Cádiz para atraer más vuelos internacionales.

Para viajar en avión a Madrid o Barcelona, los aeropuertos de Jerez, Sevilla y Málaga funcionan con absoluta independencia. Pero para atraer turistas de otros países ya es diferente. En ese segmento, Málaga y Sevilla están por delante. Y en los vuelos intercontinentales los tres están mal. Sevilla está buscando vuelos directos con aeropuertos de EEUU y Asia, destinos de otro nivel.

La Junta debe ordenar mejor las capacidades de los aeropuertos andaluces. Entre el aeropuerto de Jerez y la ciudad de Sevilla hay trenes de cercanías, una opción que no se rentabiliza. Queda mucho por hacer para que la provincia de Cádiz tenga el aeropuerto que se merece. Sin perder de vista que estamos en el sur de Europa y cerca del norte de África, y que esta provincia aún debe mejorar para ganar turismo extranjero.