Adán en San Telmo

Habría que pedirle a Juan Manuel Moreno que baje el listón de la altanería. El presidente pronuncia discursos de un adanismo creciente. Como si lo que hace no se hubiese hecho hasta que él llegó a San Telmo. En la sesión de control parlamentario, el jueves dijo: “Andalucía hace seis años no pintaba nada en el marco de las instituciones europeas, no existía. Y hoy no solamente existe, es influyente, sino que vamos a tener el honor de ser los andaluces quienes presidamos un órgano tan importante y prestigioso como el Comité Europeo de las Regiones. Y eso se debe a la determinación del Gobierno por hacer de Andalucía una comunidad líder en España y en Europa”. Ahí queda eso.

Los presidentes de la Junta, desde Borbolla a Díaz, pasando por Chaves y Griñán, han ido a Bruselas desde 1986 y han sido recibidos por las mismas autoridades que Moreno. Con los mismos resultados: conseguir información, influir en alguna decisión y procurar que en Andalucía eso pareciera importante. Despreciar lo hecho antes cuando uno no lo ha mejorado es poco elegante. La novedad es que el PPE ha designado a Moreno para el siguiente turno de la presidencia del Comité de Regiones, dentro de dos años y medio. Un puesto de escaparate en un organismo consultivo menor. Ese escaparate tiene riesgos. Ha habido dos presidentes españoles del CdR, Maragall cuando era alcalde de Barcelona y Ramón Varcárcel, presidente popular de Murcia. Maragall pasó sin pena ni gloria, Valcárcel fue objeto de algún ridículo por su incapacidad para hablar en inglés o francés en actos informales sin traducción.

Cuando el CdR se constituyó en 1994 el presidente Delors les dijo que su primera misión era reforzar el sentimiento de los ciudadanos de pertenecer a la Unión. El Gobierno andaluz no cumple ese cometido. Sin ir más lejos, hace unos días en Málaga se entregaron en la Delegación de la Junta subvenciones de 17,4 millones de euros a seis grupos de desarrollo rural, financiadas con el programa Leader de la UE, con el eslogan de que “la Junta de Andalucía mejora la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales”. Allí había banderas de España y Andalucía y logos de la Junta. Ni la bandera de Europa, ni mención alguna a que era un programa europeo.

El CdR sirve, según confesión propia de Moreno, para tener fotos y proyectar imagen. Imagen en su propia región. ¿Han oído hablar mucho de Las Azores en los últimos dos años y medio? Pues su presidente ha estado al frente de este comité consultivo, sin mayor trascendencia más allá de sus islas. Pues eso.