La actualidad pospuesta

Ya he contado en alguna ocasión que, cuando llevaba algún tiempo colaborando en las páginas de opinión en los periódicos que edita el Grupo Joly, le pedí al editor que me diera la posibilidad de otra colaboración dedicada exclusivamente a Cádiz y a los temas gaditanos. Así se me concedió y desde entonces escribo dos artículos a la semana, uno que se publica en todos los periódicos que edita el Grupo Joly y otro que se publica los sábados únicamente en Diario de Cádiz. Así viene ocurriendo desde el año 2005. Esta declaración la incluyo porque no voy a referirme a la notica estrella del día, como es la guerra interna del PP, que no tiene precedente en nuestra democracia, con los protagonistas más destacados como son el presidente del partido, el secretario general y la política de moda , por su éxito en las elecciones autonómicas de Madrid. Ya habrá ocasión para referirnos a esta crisis en el próximo artículo, para el que tendremos más conocimientos de causa.

Por ello, para este artículo recurro a mi tema preferido, que es para mí la Semana Santa gaditana, añorada por todos los cofrades después que, por el Covid, las últimas procesiones se celebraron hace tres años, que es la mayor interrupción sufrida por esa manifestación de fe popular. La noticia que aparecía ayer en una de las páginas interiores de Diario de Cádiz es que el viernes 25 de febrero llegará (D.M.) a las salas de cine de todo el país Parasceve, retrato de una Semana Santa, película producida, dirigida y escrita por el gaditano HiIario Abad a lo largo de 10 años. Se trata de una largo documental de la Semana Santa de Sevilla, dirigida por el gaditano, contando la celebración, en orden cronológico, según los evangelios y emulando el ángulo de visión de una persona que vive la Semana Santa de Sevilla, mezclándose entre la gente. Traigo aquí la noticia porque sería deseable que el gaditano dedique la misma atención a nuestra Semana Santa de Cádiz y si le falta tema -aunque no lo creo- lo complemente con otras de las celebraciones provinciales de Jerez, San Fernando, El Puerto y las de la Sierra, que son muy estimables.

No encuentro entre mis papeles de Semana Santa otra publicación muy bien editada que se dedicaba a la Semana Santa de la provincia de Cádiz, que demuestra la diversidad provincial, sobre todo en la zona de la Sierra, y creo que esta diversidad es una característica muy señalada de ella.