Las actuaciones del presidente

Los independentistas catalanes dicen lo que pretenden con claridad meridiana: si el presidente Sánchez "es valiente con los indultos, no fallaremos" y para que no quepa ninguna duda añaden: "Pero esto no es bastante, el conflicto se resuelve con la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación". Lo recoge así el periódico en boca de Jordi Sànchez, secretario general de Junts per Catalunya. Y para no ser menos que los separatistas catalanes, Ortuzar, presidente del PNV, ha dicho que los indultos a los condenados no bastan, porque el problema es el modelo territorial que tiene el Estado y advierte de "que si los españoles aspiran a que catalanes y vascos sigan siendo parte del Estado español tendrán que crear las condiciones para que haya una cláusula de comodidad para que podamos compartir un Estado" y termina diciendo que "no vamos a compartir nunca una Nación, pero sí un modelo de Estado".

Necesita el Gobierno reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, rebajando a la mitad las penas actuales, que van de 8 a 15 años de cárcel, y esa reforma ya está preparada y se espera el momento oportuno para iniciar su tramitación y terminarlas antes de que los indultos se aprueben. Escriben en El País, que las medidas de gracia se anularán si los presos vuelven a violar la ley, pero esta exigencia tendrá que suprimirse en la reforma del precepto porque los condenados no se han recatado en anunciar que "lo volveremos a hacer". Es curioso que sólo un cargo público de la multitud de los militantes socialistas, que lo son, sólo García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, se ha manifestado contrario al indulto. Y también contrarios, el ex presidente González y el ex vicepresidente Guerra. Se ha negado a discutir con su partido y los barones la concesión de los indultos, ya que no ha llevado el tema aún a la Ejecutiva, pese a que se lo han solicitado algunas. Carmen Calvo, siempre tan dialogante, ha cerrado el debate diciendo que las decisiones en el PSOE la toman los elegidos.

En los periódicos del Grupo Joly, ayer se publicaba una editorial que criticaba el que el presidente Sánchez no hubiera recibido al presidente de la Junta de Andalucía, que lo es desde enero de 2019, o sea más de dos años, después de haberlo solicitado en varias ocasiones. La editorial califica la actitud de Pedro Sánchez de "incompresible y sólo delata un carácter sectario, impropio de un político de mínima altura" y termina diciendo, lo que muchos pensamos, que "demuestra que no está a la altura de su cargo".