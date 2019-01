Un acto vergonzoso

Algunos políticos parece que están asesorados por sus peores enemigos. En caso contrario, nunca hubieran acudido al acto vergonzoso del pasado martes en el punto kilométrico 39,460 de la Nacional 340, en el término municipal de Vejer. Se trataba de celebrar la eliminación de la última señal de limitación a 100 kilómetros/hora, para sustituirla por la de 90, según es obligatorio en las carreteras convencionales con la nueva normativa. Era la última señal que se cambiaba en la provincia y allí acudieron los responsables del Tráfico. Pero el lugar elegido es de vergüenza, una afrenta para la provincia, porque esa carretera debería ser una autovía. Y no lo es porque el Gobierno sigue incumpliendo sus compromisos.

Al acto acudió José Pacheco, subdelegado de un Gobierno que tampoco cumple el acuerdo de construir una autovía en el tramo de Vejer hasta Algeciras. En realidad, no sólo lo incumple Pedro Sánchez. Asimismo lo incumplieron Rajoy y Zapatero. El PP y el PSOE pactaron un acuerdo mediante el que la Junta terminaría la autovía desde Jerez a Los Barrios y el Gobierno central desde Cádiz a Algeciras. Pero sólo han realizado el tramo entre Cádiz y Vejer, mientras que el resto sigue paralizado sin completarse.

Hasta allí fue el subdelegado del Gobierno, supongo que por ignorancia, no sería por recochineo, acompañado de otras personas que no tienen nada que ver en ese olvido del Gobierno, como la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, y el jefe de la Unidad de Carreteras, José María Padilla. No sé si han visto el video, que se puede encontrar en el Diario digital, pero es muy triste. Unos operarios proceden a retirar la señal de la prohibición a más de 100 kilómetros por hora, para colocar a continuación la nueva señal que rebaja el límite a 90 kilómetros por hora. El subdelegado y la comitiva lo contemplan. Practican esa afición tan gaditana de mirar. Donde hay dos personas trabajando hay una docena de curiosos mirando. En este caso, sus jefes.

Aparte del fino detalle, está el simbolismo. Entre Vejer y Algeciras hay una carretera en la que no se podía pasar de 100 kilómetros a la hora; y ahora, en vez de mejorarlo con una autovía que acorte los tiempos, han hecho lo contrario: ponerlo peor, con mayor duración del viaje. Más problemas para el verano, para la expansión del turismo en la zona de Vejer, Barbate y Tarifa. O para las conexiones entre las dos Bahías: la de Cádiz y la de Algeciras. Una autovía paralizada y una carretera nacional más lenta que antes. Eso es lo que han festejado.