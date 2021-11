Yo quería escribir de lo que no entiendo o, mejor, no comprendo. Esto es, de la inmersión lingüística. Y de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a que se imparta un 25% de la enseñanza en español (allí le dicen castellano al español para ya me entiendes). Pero creo que fue Pujol, ese presidente que dejó de ser honorable, el que advirtió (era de muy advertir) que la inmersión no se tocaba. Y sus herederos, fieles a estos mandatos imperativos del nacionalismo, le han dicho al Supremo que no piensan obedecer la sentencia. Y el Gobierno de Sánchez no está por la labor de aplicar de nuevo el 155 y de decir se acabó lo que se daba, que es lo que nos viene a las mientes cuando oímos lo que les está pasando a S'ha acabat, que traducido resulta "Hasta aquí hemos llegado", que ha venido reflejando la paciencia de los españoles en la Historia. Y algunos hay que piensan que si están en Cataluña pues como si estuvieran en Alemania, que aprendan el catalán como allí deben aprender el alemán. Y se quedan tan tranquilos. Porque debe ser que Cataluña es Alemania para cualquier español que haya ido a Cataluña a ganarse honradamente la vida.

La izquierda española tiene estos vuelos sobre lo discutido y discutible que es España, al parecer. El triunfo del nacionalismo avanza en el interior de las cabezas de alguna izquierda y, en general, de los progres chachis que están tan tranquilamente en Madrid metiéndose con la señora Ayuso y llamando fachas a todos los demás. Los que sufren esa insidia constante en Cataluña les importan un pimiento. Es como si finalmente Ortúzar tuviera razón al ponerle fecha a la nación europea que será el País Vasco en el año 2050. ¿Corre más el nacionalismo catalán que el vasco? Bueno, de hecho ya se declararon República Independiente un minuto y luego se dieron a la fuga.

No sé cómo piensa hacerlo el EBB, no creo que haga como el infame Puigdemont, tocata y huida de la república vasca/nación europea. Muy bien pero ¿y la inmersión? Ni el 25%, no se toca. Lo diga el Supremo o el que sea. Que es algo para mirarlo bien, el por qué, quiero decir S'ha acabat entona Els Segadors cuando los insultan gravemente en la UAB y no les dejan hablar, como diciendo que también son catalanes, lo que es un error, sin duda, porque para esta horda nacionalista sólo son catalanes los independentistas. La lengua impuesta es el horror cotidiano de miles y miles de familias, la estrella amarilla obligatoria prendida en la ropa. ¿El 25% de qué parte?