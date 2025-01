Hasta el Miércoles de Ceniza esto se ha acabado. Verás como cada día menos gente escribe de la gorda de la estampita de las uvas de fin de año, ni del listo del otro, que lo inventó. La lucha por el share es terrible, vale todo. Yo no supe nada, la plaza de la Catedral de mi querida Jaén y mi paisana Paz Santana (y Modesto Barragán) ganaron el partido sin bajarse del autobús. Lo tuve claro desde que lo supe, las uvas de 2024 en Canal Sur, la Nuestra. Al día siguiente me fui enterando de lo de la estampita y la gente cabreada. Y vi que era gorda ella y que no estaba bien visto, no era correcto, llamarla así, no la llames gorda. La gordofobia se equipara ya a las otras fobias del Código Penal, solo que no está tipificado como delito, que yo sepa. En la Nuestra vi con cierto malestar que la plaza de la Catedral de Jaén no se llenaba de jaeneros jaraneros (sólo se llena cuando pasa El Abuelo, me ha dicho Salva, mi amigo de Jaén). Mucho frío podía ser una excusa con fundamento. Quiero tanto a Jaén que la hubiera querido llena de gente, a rebosar, como si pasara El Abuelo. Pero, vamos, Canal Sur Televisión se portó y Modesto y Paz echaron el resto para llenar el espacio televisivo de buen rollo, de simpatía y de lo que ellos son, una de las parejas de la televisión que no recurren a la mofa del Corazón de Jesús. Ni falta que les hace. Lalachus, que así se llama la actriz madrileña de la estampita contra el Corazón de Jesús, puede estar todo lo gorda que le dé la gana, nada que objetar. Lo malo es cuando hace mofa de las creencias de muchos. Entonces muchos la ven gorda y pasada por los espejos del gato o de las viejas ferias, las casetas de los espejos deformantes. Aquí, por estos parajes, se aguanta mucho este vilipendio pero pasa con todo, un día alguien manda parar. Pero, bueno, es la anécdota, que una actriz de Fuenlabrada contratada por Broncano saca una estampita en medio de la estampida de España procurando no atragantarse con las uvas. Ya pasó todo, se ha acabado hasta el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Ramos. Se admiten genialidades de cómicos televisivos y Lalachus de Fuenlabrada. Como quiera que no somos musulmanes, pues se aguanta todo. Del Corazón de Jesús, de María la Madre de Dios, y de Dios mismo, si fuera necesario. Hubo un tiempo que mataban a los católicos por el simple hecho de serlo. En Jaén mismo.