Soy partidario de que los políticos hablen con naturalidad para que les entienda cualquiera, como si estuvieran en el cuarto de estar de su casa. Por eso detesto profundamente la duplicación que hace la mayoría cuando habla en público, porque nadie habla así en privado. Nadie dice: venga, niños y niñas, a la cama. Menos aún usa el femenino plural para dirigirse a un grupo con personas diferentes. Me causa un rechazo inmediato lo de "vecinos y vecinas", "compañeros y compañeras" y la retahíla correspondiente, de la misma manera que no soporto lo de "poner en valor", "hora de ruta", "línea roja", "nicho de oportunidad" y toda esa monserga política hecha para consumo interno. Me pasa con "pastilla", argot de los arquitectos para referirse a una parcela o solar. Hablar y escribir con naturalidad debe ser complicado sobre todo para aquellos que en privado se expresan con corrección pero que si agarran un micrófono destrozan las normas del idioma, entre la que está la economía del lenguaje, común a la humanidad. Por eso estoy de acuerdo con Teresa Rodríguez y Lorena Garrón en que cada uno debe hablar como en ellos sea natural, Teresa como se habla en Rota, Lorena como lo hacen en Ubrique. Yo las oigo a las dos hablar como se hace en la ciudad de Cádiz, será por el tiempo que llevan aquí. La defensa del ceceo es, bajo mi punto de vista, como defender la respiración en los seres vivos. Bien es verdad que el ceceo y el jejeo es una norma que se usa en el medio rural andaluz, quizás por eso no tiene prestigio, pero no hace falta que venga un partido político a contárnoslo, por mucho cartel warholiano que usen o por muy originales que quieran ser. En esta provincia donde más se cecea es entre Jerez, Sanlúcar y Trebujena, pero allí también se dice "empare" y no vamos a hacer de ello una bandera. Contaba Matías Prats (padre, o abuelo más bien) que cuando llegó a Madrid desde su Córdoba natal se acostumbró a cambiar las ces por efes, para no equivocarse nunca. Es cierto que el seseo debe tener prestigio, y vemos a dirigentes políticos impostarlo como si eso les diera autenticidad. El paradigma es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que mezcla eses y ces al buen tuntún, intercambiables en una misma frase en un lío monumental, junto con su ya clásico "chiqui" que debe ser una expresión trianera. Creo más bien que en su casa la ministra no sesea y lo hace en público como seña de identidad. De los políticos andaluces Jesús Aguirre es el que parecía más auténtico en su manera de hablar, tanto en el acento como en sus expresiones coloquiales. La máxima expresión del ceceo es Irene García y como se ha sacado el máster de la abogacía, lo va a usar en un juicio oral, si alguna vez deja la política.