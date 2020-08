Zarzuela vs. Monarquía

Cuando haya perspectiva y tiempo puede que sea irreversible e irremediable el daño causado pero se verá claramente que los guionistas de la serie que ahora pasan todas las televisiones. -La muerte civil de Juan Carlos I- no empezó en el tórrido agosto de 2020, empezó años antes. Cuando un día Zarzuela anunció urbi et orbi que Felipe VI renunciaba a la 'herencia' suiza de su padre y le quitaba la asignación anual. La abdicación había puesto aparente sosiego en las vidas de la Familia Real pero la espoleta de la mina que puede volar todo el edificio constitucional del Reino de España se ponía en marcha. En la propia Zarzuela. ¿Escriben Carmen Calvo e Iván Redondo el guión de este drama español? ¿Un anónimo guionista ejecuta otras órdenes? Es que todo conduce a lo que hay, este final abierto que, bien mirado, es un drama bufo, pero un verdadero drama. No hace falta traer al recuerdo las palabras de Pedro Sánchez, llenas de espanto, sobre todo lo presunto. Ni la ofensiva a bayoneta calada de Unidas Podemos y su capitán Iglesias al frente. El Rey Juan Carlos no está de vacaciones, está "huido", dicen. De la Justicia española evidentemente no, pero da igual. Hasta se le ha llamado 'ladrón' sin presunción por delante. Al santo, por la peana. Dicen que derribando esa estatua se empezará por fin la demolición de todo el edificio de la Transición, que es de lo que se trata. Con una reforma constitucional que establezca una República (¿federal, confederal?). O dos. O tres. Y todo esto en colaboración especial con la Zarzuela y sus comunicados que son actas acusatorias, si bien se mira. Por esto cabe preguntarse si la Zarzuela trabaja contra la Monarquía. ¿Acaso creyeron estos guionistas anónimos que lanzar a un lugar desconocido (por los españoles) a un anciano y enfermo de 82 años, que fue el Rey que trajo la libertad y la democracia a España, sería bien acogido? ¿Con regocijo tal vez? La colaboración de Zarzuela en la ejecución de este guión trágico me resulta sorprendente. Y completamente letal para la monarquía. Pero no lo ven o ya es que no sé lo que pensar. ¿Achica agua de un buque que se hunde? ¡Pero no es verdad, no se hunde nada! Oigo la calle, la calle guarda silencio, espera, aguarda que Juan Carlos I hable, se explique y, si debe hacerlo, reconozca que se equivocó otra vez. Y lo solucione. Lo que lleva trazas de tener pocas soluciones es este ir al pairo de Zarzuela, estos silencios ominosos, esta fragilización de don Felipe VI, ¿o creen que lo blindan y fortifican? Penoso, penoso todo.