Zarrapastrosos

ZARRAPASTROSO: [persona] Que presenta un aspecto muy poco aseado, viste con ropa sucia, rota o vieja, o descuida el aseo y arreglo de sus cosas. Adjetivo [cosa] Que está muy sucio, viejo o descuidado. En realidad si el artefacto Periodista Digital pretendía humillar al alcalde y a su Equipo de Gobierno ha conseguido lo contrario, suele ocurrir cuando a uno se le va la mano a la hora de los adjetivos. Por si fuera poco hay un problema importante: bajo el aspecto de un periódico, con el nombre de "periodista" y bajo la dirección de Alfonso Rojo, que en su día ejerció el periodismo, se presenta una página que lo que busca es añadir visitas a su página por la vía de la mentira y la exageración, lo que al final provoca un descrédito para el periodismo. Es lo que ocurre con OkDiario o La Última Hora, por citar otros ejemplos en posiciones antagónicas: ofrecen un producto presentado como si fuera periodismo cuando se dedican a la propaganda, allá Eduardo Inda, Dina Bousselham y quienes les financian. Por supuesto no propongo el cierre de ninguna web, solo que eso no es periodismo. Todo el mundo tiene derecho a vivir, a expresar sus puntos de vista e incluso a defenderlos con ardor. Hay público para todos, pero el alvaroojedismo lo que representa es la antítesis del periodismo, pero al ser ofrecido con el formato de un periódico esconde una patraña . En los medios de comunicación convencionales una cosa es la política editorial y otra la información, separar los hechos de la opinión "los hechos son sagrados, la opinión es libre" reza una máxima del periodismo. Como escribió Grahan Green en 'El americano impasible': "yo soy un reportero, Dios solo existe para los editorialistas".

No creo que llamar zarrapastroso al Equipo de Gobierno se ajuste a la realidad. Es verdad que el alcalde es el más desaliñado a la hora de vestir, incluso después del momento Eutimio, cuando se convenció que al representar a la ciudad debía usar unas normas de vestuario, recientemente ha sido obsequiado con una magnífica sudadera para sustituir aquella con la que empezó el confinamiento. Hay concejales a los que no les falta un detalle, como Lola Cazalilla, que parece seguir las recomendaciones de Alexandra Ocasio-Cortez en su "beauty tutorial". O Monte Mures. El resto no van tan arreglados pero tampoco se les puede llamar zarrapastrosos, ni siquiera desaliñados, si acaso visten de manera informal. Cosa distinta es que puedan caer mal, que haya ciudadanos a los que los concejales del gobierno de la ciudad les revienten por cuestiones ideológicas. Hasta para criticar hay que saber cuál es el límite, se han pasado tanto que han provocado el efecto contrario.