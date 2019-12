La defensa furibunda de las Tres Cés de Cádiz tiene el mismo fondo castizo que defiende Vox para el conjunto de España, el radicalismo esencialista que ve en las tradiciones la argamasa de la sociedad. Costumbres más o menos atávicas que, según quienes las defienden, deben ser eternas. Aquellos a los que no nos gustan todas y cada una de las tradiciones somos unos traidores, bien sea a la patria chica o a la patria grande, a las banderas, los himnos, la historia y demás. Si en Cádiz no eres cadista, capillita y carnavalero es como si en España no te gusten los toros, la Semana Santa, la caza ( no sé cómo ha quedado establecido que disparar a animales es algo español y muy español) las banderas muy grandes y los himnos a todo volumen. Yo debo estar más cerca de los afrancesados que de los tradicionalistas (y de las JONS). Me parecen muy respetables todas las tradiciones pero igual que vienen se van. Era una tradición la Inquisición, ajusticiar a los reos a la vista de la población, la esclavitud, la quema de herejes, las misas en latín o el sangrado de los enfermos, por citar algunas. Incluso se veía como una costumbre que los hombres le pudiéramos pegar a nuestras mujeres, un asunto privado se decía hace tan solo unos años. Con el tiempo algunas cayeron en desuso y otras se vieron rechazadas por la sociedad, otras perduran, como la religión, aunque va en retroceso desde la Ilustración. Hace no mucho la Iglesia Católica rechazaba la cremación de cadáveres e incluso se impedía dar sepultura en los cementerios a los suicidas. Como se ve, la sociedad avanza a pesar de tan recias tradiciones. Puede que algún día no haya curas para las misas, no haya cofrades para sacar procesiones o incluso la gente en lugar de aficionarse a ir al Carranza los domingos les guste cualquier otra actividad. Qué sabe nadie.

Hay tradiciones que se copiaron de otros lugares. Lo mismo que los ingleses exportaron el fútbol, los americanos han hecho lo propio con Jalogüín, no es descartable que igual que han impuesto el Black Friday nos trasladen el Día de Acción de Gracias, aunque en España no tengamos Padres Peregrinos . Vale que copiemos al imperio americano pero convertir las zambombas en zambombás me parece, modestamente , fuera de lugar. Es digno de elogio organizar eventos para causas nobles, aunque no hace falta copiar a esa población de la provincia de Cádiz que se autotitula capital del vino, del caballo y de las motos. En lo que a mí respecta que sea capital y exclusivista de la zambomba.