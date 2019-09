Vuelve el nuevo Hospital

Ha vuelto el mito del nuevo Hospital de Puntales. Es como el mito del eterno retorno, del que escribió Mircea Eliade, esa visión del tiempo que se repite, circular y cíclica, de los estoicos, de Nietzsche y de Borges. En 2005 Manolo Chaves prometió el hospital, en nombre del PSOE. En 2019 lo promete Juanma Moreno, en nombre del PP. A ver si tenemos más suerte y lo cumplen. Según lo publicado, la Junta de Andalucía lo ha incluido en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de 2020-2030. Pero, además, el secretario del PP de Cádiz, Andrés Núñez, precisó que tendrá carácter prioritario. Es decir, que va en serio. Claro que no es seguro que el PP esté gobernando en la Junta hasta 2030. Al menos, van a intentarlo, que ya es algo. Y dejarían sin un aparcamiento de solar con jaramagos a Martín Vila.

Me parece importante que elaboren planes a 10 años vista. Nunca se sabe qué partido o coalición ganará las próximas elecciones. Algunos detractores del sistema dicen que uno de sus grandes fallos es el cortoplacismo. Las dictaduras fachas y marxistas pueden hacer planes a largo plazo, pues imaginan que son eternas. Hasta que caen. Sin embargo, aquí funciona el cortoplacismo. ¿Cuánto dura un Gobierno? El de Pedro Sánchez no dura nada, pero ahí sigue el tío, sin hacer ni el huevo, y viviendo con los presupuestos de Cristóbal Montoro. Por el contrario, en la Junta, debería durar Juanma Moreno cuatro años como mínimo. El PSOE estuvo en el poder casi 36 años, por lo que tuvieron tiempo para hacer planes quinquenales a punta pala. Pero no.

El nuevo Hospital de Puntales se está haciendo demasiado viejo. Todavía no han puesto la primera piedra, sólo un cartel. Es como un seguro de vida. No quitéis nunca ese cartel, que es a memoria histórica de aquella promesa. Debe permanecer hasta que pongan la primera piedra y entierren la primera página del Diario de Cádiz correspondiente a la fecha. ¿Quién será el primer enfermo al que asistan en ese hospital? Puede que todavía no haya nacido.

En el asunto también tiene algo que decir la Zona Franca. En su momento entró en el cobazo del presunto pelotazo, que se convirtió en cajonazo. En la Zona Franca la delegada, Victoria Rodríguez, tiene el cargo pendiente de un hilo. Es decir, de si gana Pedro Sánchez o no. Con el hospital y con los cargos de los que depende, todo depende, pasa eso, que unos prometen y otros pasan de largo. Sólo permanece el cartel del nuevo Hospital, como un recordatorio de lo que pudo ser. ¡A ver quién lo inaugura!