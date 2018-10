Al final Vox se presentará a las elecciones andaluzas. Supongo que su gabinete de estrategas habrá echado humo. No era una decisión fácil. Por un lado, está el riesgo de que se den un batacazo andaluz, reforzando (Vox, bah) la idea de voto inútil para otras elecciones en las que varias encuestas dicen que tendrán posibilidades. Por otro lado, no se puede transmitir la impresión de partido político serio rehuyendo la pelea; ni la de partido nacional (precisamente) si se desdeñan territorios; ni tampoco la de españolismo intrínseco si uno no es un Quijote que embiste a los molinos de viento que se le pongan por delante.

También hay que tener en cuenta las cuentas del cálculo de probabilidades. Los inconvenientes de no presentarte, si no te presentas, tienen un 100% de posibilidades de cumplirse. Los de presentarte, en cambio, tienen alguna probabilidad de no producirse. Si hubiese una mínima sorpresa, por ir contra los pronósticos, cambiaría completamente la perspectiva de la utilidad del voto de Vox en toda España. Sería de justicia poética que, mientras todos los partidos nuevos han roto por las europeas: UPyD, Ciudadanos y Podemos, Vox -tan hispánico- lo hiciese aquí.

El caso es que ha vencido la idea de presentarse. Ahora tienen el reto de presentar listas atractivas. Como partido pequeño y reciente, cuenta con unos líderes nacionales hiperactivos y conocidos, pero con poco tejido social. En una sociedad bastante despolitizada, tendrá mucha importancia la popularidad de los cabezas de lista. No tanta, pero también contarán el lema y el mensaje. Hay un nicho electoral en el españolismo esencial de los andaluces, una seña de identidad de nuestra tierra que ningún partido político explota, todos obsesionados con el "acento andaluz".

Pero pase lo que pase, y yo tengo grandes dudas, y no descarto un tropezón que deje afónico a Vox otra temporada, hay algo que ya han conseguido. Al Partido Popular le ha sentado muy mal que Vox se presente y Rafael Hernando ha acusado a Abascal de hacerle el caldo gordo a Susana. Contravenir ese sentido patrimonial que el PP todavía tiene sobre todos los votos a la derecha del PSOE es, como mínimo, aire fresco democrático. Hernando, además, profetiza que Canal Sur y medios afines al PSOE harán mucha publicidad a Vox para socavar al PP. Si fuese así, sería otra razón para presentarse de Vox, siempre clamando en el desierto mediático.