Vox se desengancha

Amagaba desde hacía tiempo con hacerse valer, Vox ha aprovechado la oportunidad de marcar distancias con Juanma Moreno y sobre todo con el PP, que fue el que inició las hostilidades con Vox y Abascal hace un año.

Le interesaba al líder del PP marcar distancias, harto de que le identificaran con política extremistas de Vox que contaminaban a su partido. Pero tendría que haber analizado las consecuencias: el PP gobierna en varias regiones y ayuntamientos con la colaboración de Ciudadanos, con el que ha formado gobiernos de coalición… pero con Vox apoyando desde fuera. El partido de Abascal ha aprovechado que el Guadalquivir pasa por Sevilla para recordarle a Pablo Casado, al tumbar sus presupuestos, que su poder regional y municipal dependen en buena parte de Vox.

Juanma Moreno ha dicho que no se plantea adelantar las elecciones, pero no está en su mano decidirlo y probablemente ya ha empezado a analizar los pros y los contras de adelantar o finalizar la legislatura.

A favor, que se encuentra en un buen momento, con el PP andaluz fuerte. El candidato socialista Juan Espadas todavía es un gran desconocido para la mayoría de los andaluces. A Juanma Moreno le interesa no dar demasiado espacio a Espadas. Tampoco le conviene al presidente andaluz que tome cuerpo la plataforma que capitanea Yolanda Díaz, que todavía no es nada pero provoca grandes expectativas. Y no cuenta con más apoyo que el de Ciudadanos, que está como está, mal, aunque en Andalucía tiene cierta presencia por formar parte de la coalición de gobierno.

Tan inseguro estaba Moreno sobre el futuro parlamentario de Ciudadanos que inició negociaciones con Espadas para intentar que apoyara sus presupuestos, pero la operación fracasó cuando se conocieron unas declaraciones de Juan Marín, el vicepresidente de Ciudadanos, en las que decía que era una estupidez presentar unos presupuestos en año electoral.

Sólo Juanma Moreno tiene en su mano el adelanto. De momento, prórroga de los Presupuestos. Hasta que aguante. Y si ve que Espadas toma carrerilla, o que Vox se envalentona, podría convocar elecciones en febrero o marzo en lugar de hacerlo en otoño, cuando tocaban.

Para Génova es clave la fecha: seguros de que Juanma Moreno logrará un buen resultado, esperan su decisión como agua de mayo, porque arrastraría voto en otras autonómicas… y en las generales. Que es lo que más importa a Pablo Casado.