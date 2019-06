Vox no es Bildu. No cabe comparación. El cuerpo social de Bildu es el mismo que apoyaba a Batasuna cuando ETA asesinaba, si bien la creación de esta formación coincide con el alejamiento de los batasunos del terrorismo. Vox no tiene relación alguna con la violencia, de modo que no son comparables los acuerdos de PP y de Ciudadanos con la formación de Santiago Abascal con el apoyo, por abstención, que el PSOE obtendría de Bildu en los gobiernos de Navarra y de España. Ahora bien, Bildu rechazó el terrorismo desde su creación y ETA dejó de existir; no se trata de blanquear a los abertzale, sino de admitir una realidad muy distinta. El problema de que el PSOE tenga de aliados a Bildu, a ERC o al PNV es que son partidos que no comparten la idea de España como país, que su objetivo es desmembrarla, al menos por el norte y el este, pero nadie en el PP ni mucho menos en Ciudadanos puede acusar al partido de Sánchez de estar en el bloque inconstitucional. De momento, el PSOE es el único de los dos grandes partidos que se abstuvo en favor de la investidura de un presidente del PP para salvar una crisis constitucional. Y, después, respaldó el 155. Si para Ciudadanos la liberación de España de los nacionalismos periféricos sigue siendo su razón de ser, que dé un paso adelante y sume 123 más 57: 180 diputados. Y todo solventado.