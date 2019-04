Me he venido arriba, ya no tengo que disimular con esa mariconada de "centroderecha" cuando lo que hay que hacer es defender a la España eterna, la de la Reconquista, la de los Reyes Católicos, la de "Alba de América", la que ganó en Lepanto. He buscado la foto de cuando fui flecha en Puente Zuazo. Qué buenos recuerdos, cuando nos decían los jefes de centuria " no se crean que ahora vamos a cambiar nuestro azul mahón por el celeste de los Borbones" . Esos momentos mágicos cuando se izaba nuestra bandera con los cánticos marciales "Yo tenía un camarada" y el "Montañas nevadas". Recuerdo cuando fuimos a jurar los 22 principios de José Antonio a la explanada del Valle de los Caídos, que ahora los batasunos y separatistas quieren despojar de los restos de ese gran militar y defensor de Occidente que fue el Caudillo. En los primeros años de la funesta transición salíamos con nuestras camisas azules y correajes a dar palizas a los rojos, pero con el tiempo nos acomodamos en el PP, con esos viajes al centro que nunca entendí. Menos mal que los míos, los de siempre, han vuelto. Han perdido el complejo de derechita cobarde y ahora podemos defender España de los bolivarianos y del felón de Pedro Sánchez. Nos ocuparemos de que dejen de buscar huesos por las cunetas con el dinero de todos. Los caídos por Dios y por España siempre se honraron en las iglesias. En Cádiz teníamos en la Alameda una Cruz de los Caídos donde íbamos a recordarlos. Nos ocuparemos también de acabar con esas leyes que financian chiringuitos feministas y acabar con esa ley contra la violencia de género, una hostia de vez en cuando a tu parienta nunca viene mal. Vamos a mandar a sus países a los negros y a los moros de la manera que sea, y mientras los embarcamos los meteremos en campos de concentración para que no se les vuelva a ocurrir venir aquí a colapsar los hospitales, los colegios y vivir de las ayudas públicas. Vamos a permitir que todos los españoles tengan pistolas en sus casas para defenderse si la asaltan, aunque a alguien se le caliente el gatillo como aquel Amilibia, el pobre. En Ceuta y Melilla levantaremos un muro de hormigón para que no haya más asaltos, muy alto e incluso lo va a pagar Marruecos o el dinero de TV3, ya veréis. Y la Legión en Barcelona, con los independentistas en las cárceles sin juicios ni nada, en aplicación de la ley marcial. Verás como se les acaba el chollo. A partir del lunes tendremos a la doctora Carmen Collares y el Generalísimo con una luz encendida por todos nosotros en Roche.