Hay cierta fiebre por lo retro, por regresar a modas pasadas, por rescatar de otras épocas costumbres para adaptarlas a los tiempos y revisarlas sin que pierdan el olor a antaño. En el cine, por ejemplo, hay fiebre por los remake, por llevar de nuevo a la gran pantalla las grandes historias que hicieron un día vibrar a tantos espectadores, como ahora ocurre con la nueva versión de Mary Poppins que hará otra vez cantar 'supercalifragilisticoespialidoso' a los niños de medio mundo. También hay cada vez más personas que, pese a su edad, optan por vestir como si tuvieran 20 o 30 años menos, en un intento, imagino, de aparentar lo que ya no se puede ser o de rejuvenecer de cara a la galería que no frente al espejo. Y hay incluso quien pretende, como decía la canción de Violeta Parra, volver a los 17 para revivir otras épocas. El peligro de los 17 es que se está a las puertas de la Selectividad, y por ahí no paso de nuevo. Que pasen otros.