Vivir del presupuesto

En 'El Lazarillo de Tormes' hay una escena esclarecedora: el ciego y su ayudante se paran a comer unas uvas que les han regalado, con la condición de que las tomaran de una en una. Al terminar dice el ciego al Larazillo: "Te has comido las uvas de tres en tres". "¿Cómo lo ha sabido usted?". "Muy sencillo, yo me las comía de dos en dos y no has dicho nada". Esa es la explicación del motivo por el cual ningún partido de la oposición se queja del abuso en asesores y liberados, bien sea en la Junta, en la Diputación o en el Ayuntamiento. Se ha procedido en todos sitios a un manguerazo de dinero público consistente en otorgarle a los grupos de la oposición generosas subvenciones, liberaciones variadas y asesores sin que tenga el menor utilidad para la ciudadanía. La Diputación ha aprobado otra tacada de asesores consistentes en alcaldes, exalcaldes y candidatos derrotados, más destinada a asegurar el control interno en el partido que en mejorar la gestión. ¿Alguien ha oído a algún grupo de la oposición criticar la medida? Silencio atronador, si se me permite el oxímoron . Todos los grupos de la Diputación tienen liberados(¡el alcalde de Cádiz!), asesores y una importante cantidad de dinero sin justificar, como el que se come las uvas de dos en dos. El PP ha adoptado una extravagante medida para que una concejala gaditana pueda estar liberada : la nombran portavoz y al que lo era, Juancho Ortiz, le nombran presidente y portavoz adjunto. Como hizo Adelante Cádiz para conseguir la tranquilidad de la portavoz socialista, así han conseguido acallar las voces de la oposición en el Ayuntamiento de la misma manera que no existe en la Diputación. Aquellos que nacieron del 15M, del "no nos representan", "no hay pan para tanto chorizo" junto con el resto de eslóganes de la época , se han sentado a la mesa y han empezado a repartir prebendas entre los adictos a la causa, a poder ser de fidelidad comprobada al Líder : la hija de Willy Meyer, por citar un caso. De la misma manera que el alcalde de Cádiz se delegó a sí mismo la Transición Ecológica para depositar en Albita del Campo la tarea que ha concluido con la patraña del autoconsumo, una serie de medidas tan inútiles que al final pondrán paneles fotovoltaicos en las azoteas los millonarios con conciencia ambiental . Albita y compañía seguirán viviendo del presupuesto, como decía el difunto Félix Bayón. Según la manoseada frase de Vargas Llosa: ¿cuándo se jodió España? Cuando la política se convirtió en una profesión.