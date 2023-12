No creo en la reencarnación, ni en la resurrección, ni en la existencia de otra vida. Estoy seguro de que cuando nos morimos cerramos ciclo, “polvo eres y en polvo te convertirás”. De hecho todas aquellas personas que profesan el culto a la muerte, que visitan el cementerio en la idea de que allí reposa un ser querido, deben saber que allí lo que reposan son sus restos. Al morir dejamos de ser lo que fuimos, volvemos a la tierra. No creo en esos obituarios a tumba abierta del “allá donde quiera que estés” porque no está en ningún lado. Veo a los futbolistas señalar al cielo, supongo que en el recuerdo de alguna persona importante en su vida, y lo que pienso es que señalan al Hispasat porque en el firmamento solo hay cuerpos celestes. Los que escriben a los muertos hablándoles en segunda persona deben saber que no hay otra vida, que ni les leen ni les oyen. Esto que yo pienso es lo mismo en lo que creía Rafael Garófano, el gran amigo que nos dejó. Siempre he pensado que la otra vida es el recuerdo de amigos y familiares. Cuando pensamos en anécdotas, frases y sucedidos con amigos muertos, les volvemos a la vida en nuestra imaginación. Comprendo que reconforta mucho pensar que tras la muerte hay otra vida, que incluso esa otra vida será mejor que la que vivimos. Pero no es verdad, así de sencillo. Mi primera rebeldía ante la muerte es no borrar en la agenda del móvil el número ni el nombre de la persona que se fue. Por edad me pasa que se mueren muchos amigos y familiares. Les recuerdo con sus anécdotas y sus frases, me pasa a menudo con mi padre que era fecundo en sus ocurrencias, incluso a veces me equivoco y hablo de él como si viviese todavía. Cada vez que voy a ver al Atleti lo tengo en mi recuerdo, en las veces que él me llevó a un estadio y las que yo le pude recompensar de mayor. Su número sigue en mi agenda, sé que no sirve de nada, pero de vez en cuando busco a alguien por la “p” y noto que sigue conmigo cuando leo su número. Me pasa lo mismo con Gabriel Delgado, aunque su labor con los migrantes sigue presente, con lo que su recuerdo es muy fácil. Con José María Calleja, que iba a ser vecino mío. El otro día cuando fui al Puerta del Mar estuve recordando a Leopoldo con el médico que me hizo la endoscopia. De Juan Manzorro me acuerdo tan a menudo que hasta le pusimos su nombre a la comida de periodistas que hacemos cada mes. Recuerdo de vez en cuando a Julio Malo, incluso días pasados me dio su editor unas cajas con el libro hecho a su memoria. Recordaré siempre a Antonio Burgos y a Rafael Garófano, tan diferentes, amigos los dos. Con Rafael tuve mucho trato, aunque Burgos siempre estuvo disponible cuando hizo falta. Dos amigos cuyos números tampoco borraré. Nos quedarán sus escritos.