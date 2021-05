Vivir en la gloria

En qué se parecen Manuel Gavira y Mohamed VI? En que los dos usan a los niños para sus objetivos políticos. El segundo manda a los niños con el engaño de que un futbolista famoso estaba en Ceuta (¡uuuhhh!) como represalia porque España haya prestado asistencia sanitaria a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. El primero usa la anunciada acogida de 13 menores por la comunidad autónoma de Andalucía para amenazar al presidente de la Junta con retirarle el apoyo parlamentario. Uno y otro, fervientes seguidores de sus respectivas religiones que ambas, católica y musulmana, defienden la caridad y la ayuda al desfavorecido. No han tenido escrúpulos en utilizar a los niños como arma política sin importarles su bienestar o la necesaria asistencia que les debe el Estado. No es la primera vez, ya Mohamed VI ha lanzado contra las vallas de Ceuta y Melilla a decenas de migrantes o ha empujado pateras y cayucos hacia las playas de las Canarias o la provincia de Cádiz. Tampoco es la primera vez que Vox utiliza a los que llama MENAs, ese sucio acrónimo que significa menores extranjeros no acompañados -como dijo en el Parlamento de Andalucía Teresa Rodríguez "son niños"- lo ha hecho en varias campañas electorales, la última vez Rocío Monasterio, que bajo ese aspecto de monja teresiana esconde una crueldad sin la menor empatía hacia quienes sufren pobreza o marginación. No está de más recordar que en Andalucía hay 3.000 menores acogidos en centros sufragados por la Comunidad de los que la mitad son extranjeros. Cuando llegue el momento serán 13 niños los que vengan a Andalucía. Repitamos la cifra: 13 niños de 3.000 acogidos, 13 niños de ocho millones de andaluces, 13 menores para 40 mil millones de presupuesto de la Junta, 13 menores que ingresarían en centros de acogidas con un gasto medio de 2.000 euros al mes que soporta el erario andaluz. Cualquier comparación es odiosa: ¿cuánto nos cuestan la legión de cargos públicos de la Junta, de asesores, de chiringuitos donde PP y Ciudadanos han colocado a sus fieles? Son más de 3.000 , más que los menores acogidos que cuestan 2.000 euros . ¿Cuánto nos cuesta Manuel Gavira? 5.500 euros netos al mes, lo mismo que los diputados del Parlamento de Andalucía que celebra un pleno al mes nueve meses al año ¿Cómo pueden hablar del gasto de acoger a 13 menores cuando viven en la opulencia sin hacer nada , sin aprobar leyes, sin mejorar la vida de los ciudadanos?¿No se llaman a sí mismos cristianos? ¿No cumplen con la obligación de caridad que les marca la Iglesia a la que se jactan de pertenecer? Manuel Gavira, vive doblemente en la gloria, Tierra de Todos cumple con el compromiso cristiano de ayudar al necesitado.