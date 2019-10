Viva el brexit manque pierda

M ANQUE pierda, sí, claman en la Gran Bretaña los euroescépticos. Seguimos desde Cádiz la polémica por la posible salida del Reino Unido de la UE. Normal. Gibraltar está muy cerca y todo lo que pueda alterar nuestra economía, es para ponerse en guardia. De la capital gaditana ya se fueron hace mucho tiempo los ingleses. Los más pérfidos, después de saquearnos. Y nos dejaron algunos lugares comunes que ya no existen, aunque la gente sigue recordándolos por sus nombres anteriores (como ocurre con la plaza de toros en lugar de Asdrúbal. Porque la calle Londres será siempre la calle Londres, aunque ahora oficialmente Alcalá Galiano. Esperemos que al final de la misma no suba el precio del medio kilo de churros (el humo es nuestra niebla londinense) a cinco libras. Hubo un Bazar Inglés, ahora un supermercado, y un Cementerio de los Ingleses, actualmente plazoleta. ¡Inglaterra, no se cierra! Como Astilleros.