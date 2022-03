Conociendo a la persona a la que se dirigían, no puedo decir que me extrañe la unanimidad con la que se ha nombrado una virtud para resumir a Juan Manzorro en su muerte: la bondad. No me extraña, como a nadie en Cádiz. Echaremos de menos su voz y su trabajo, por supuesto, pero la pérdida irreparable es la de su bonhomía, como la describe el diccionario de la RAE: "Afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento". En este mundo heredero de Caín y Abel, lo que añoramos, como sorprendidos de habernos encontrado en nuestro camino con ellas, es la despedida de personas así: los buenos.

Nos dedicamos a celebrar las astucias, a difundir las majaderías, a comentar supuestas injusticias deportivas, a apoyar a fanáticos peligrosos, a reírles las gracias a listillos que se enriquecen, a maniobrar buscando sombras de buenos árboles bajo los que cobijarnos, a enfrentar nuestra vanidad con las de otros, e incluso a recoger las migajas resultantes de otras batallas profesionales y humanas. Pero en realidad, lo que echamos de menos cuando se va para siempre es la bondad, y nos sentimos desolados por la marcha de gente que la encarnaba. Porque acostumbramos a admirar al triunfador, pero el que nos desata la lágrima es el bondadoso.

Se dice demasiado alegremente de las personas buenas que son víctimas fáciles en este mundo egoísta, cruel y malo, y no es verdad. Su misma personalidad desprendida y displicente con las vanidades les crea una especie de escudo cuya protección, misterios de la vida, alcanza también a los que le rodean y se le arriman de buena fe. Son admirados e incluso envidiados por una característica inalcanzable para la mayoría: "Siempre estás de buen humor", le casi recriminan los que no andan en el secreto, mientras ellos rechazan con sinceridad los elogios a su buen carácter: "Es mi condición", se resignan.

Faltan por señalar un par de cualidades de las personas buenas como Juan. Primero, su escasez, que como a ciertos minerales, los hace más preciosos y deseables, y segundo, su carácter de imprescindibles y fundamentales. Siendo tan escasos son a la vez tan fuertes que, entre unos pocos de cada generación hacen posible que el mundo siga funcionando. Con un puñado de ellos se logra sostener el entramado universal contra los miles de villanos y los millones de conformistas que verían el mundo caer con su ayuda o con su indiferencia. Esa es la esperanza que nos dejan.