Virtualidad

Cada día simulamos más que vivimos. Somos cada vez más virtuales y menos reales. Nos hemos acostumbrado a conseguir que exista lo que no existe e incluso ya nos difundimos sin ningún recato noticias falsas, sin necesidad de que se las inventen los del Mundo Today.

El Ayuntamiento de Cádiz parece haberse subido también al carro de lo virtual y presentó ayer una serie de coches para el tema de la limpieza de las alcantarillas que son tan modernos que aún no existen… sólo están en la mente del concejal.

Pero eso no impidió que incluso se pusieran en la Catedral, como si fuera una magna, pero en camiones de lo que es limpiar, unos pocas de máquinas que, según cuenta la crónica del Diario, tenían algunas más bollos que el antiguo horno de Compañía. Lo suyo hubiera sido, dado lo que nos gusta ahora un himno de España, que este hubiera sonado mientras que el alcalde levantaba un losillo.

Hace unos años a esto de presentar cosas que no existen, aunque se prometa que existirán, se le llamaba quedarse con la gente, como hacía también otra especialista en esto del virtualismo, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez. Ya estamos soñando con que los Ferrys de Canarias lleven a todo lo largo de casco su peaso de propaganda que diga "Con la autoridad Portuaria Sí" y una foto de ella vestida de La Sirenita.

Esto del virtualismo permite además contarlo todo como de colores. Así el alcalde hablaba de que uno de los adelantos que tendrá Cádiz en materia de cañerías será un "robot de fresado", aunque esto suena más a Los Italianos de la calle Ancha y a una máquina para hacer topolinos de fresa.

Pero a lo del virtualismo se sumó ayer la reconquistadora Ana Mestre, la delegada de Juan Mac Pollo en Cádiz que habló sin anestesia de que la Junta recupera el proyecto del nuevo hospital Puerta del Mar, abandonado por Susani que lo había "congelado" como si fuera una pescadilla de las que venden en la plaza.

El Cádiz virtual tuvo ayer un día de lujo. No me extrañaría que dentro de unos días Juan Marín, que todavía no ha dicho nada, anuncie un helipuerto en la plaza de San Antonio o que se creará en Cádiz una fábrica de colchones, dada la cantidad de "sueños" que se están anunciando.

Este mundo es cada día más virtual y menos real. A pesar de la reconquista todo sigue igual. Le llaman elecciones y eso traducido resulta quedarse con la gente. No creen más sueños de humo, que para humo ya tenemos el que sueltan los puestos de churros de la plaza…ponme cuarto y mitá.