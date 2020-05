Hace algo más de 20 años se constituyó en Cádiz el Foro de Organizaciones de Periodistas, en cuya clausura intervino el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, que concluyó su discurso con un chiste: estaban dos amigos sentados en la playa de Tarifa y le dijo uno a otro "compadre, hay que ver lo grande que es España" a lo que respondió el colega "y más con marea baja". Eso mismo podríamos decir de la aperturas de las playas para el baño. Las condiciones de uso parecen hechas por un madrileño que veranea en el Levante, esos lugares donde no hay mareas por lo que el aforo de las playas es preciso e incluso se pueden balizar para mayor comodidad. En esta provincia la capacidad de una playa se duplica con la marea baja. En Chiclana han hecho el cálculo para La Barrosa: 100 mil personas con marea alta, 200 mil con marea baja. En Cádiz habrá que hacer la cuenta para Santa María del Mar, La Caleta, la Victoria y Cortadura(unas 70 mil). Incluso se podría calcular para la playa de los perros de la Alameda, donde alguno se ha bañado de manera subrepticia. No sé muy bien cómo y quién va a hacer la cuenta, espero que no sea el del Libro Guiness de las barbacoas del Trofeo o el que cuenta lo que se gasta cada uno que llega a Cádiz en carnaval, que lo hace siempre por el meticuloso procedimiento Ojo de Buen Cubero. Igual ponen un queu en cada entrada de la playa como si fueran azafatas con un contador en la mano. Desconozco cómo se va a contar que la gente esté solo 4 horas, salvo que pongan cámaras con reconocimiento facial o equipen drones con altavoces: "la familia de la sombrilla de Coca Cola lleva ya 4 horas y media, tienen que abandonar la playa", sobre la ocupación del terreno: "el gachó de la camiseta del Cádiz se ha colocado demasiado cerca de la chica en topless". Podría recuperarse para tal menester al Ardentía que tantas tardes de gloria dio. ¿Qué harán con las bingueras de La Caleta? ¿Contarán los morsegones? Ese cuerpo de Vigilantes de la Playa que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía no tiene claras aún sus funciones, pero sí su sueldo: dicen que 1.900 euros netos, con lo que habrá un trasvase fulminante de la hostelería a los Vigilantes de la Playa, aunque no tengan la figura de Pamela Anderson , incluso el cuerpo de David Hassehof que tiene el que le gustaría al alcalde. En el proceso de selección habrá que medir el índice de grasa corporal, conocer las costumbres alimenticias de los aspirantes , si tienen una vida sedentaria, su peso y estado de forma, sin gordofobia.