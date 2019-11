Verde que (no) te quiero verde

Los gaditanos tenemos fama de indolentes, de pasar de todo, de conformarnos con poco y de no luchar por nuestras cosas. Puede que, en general, sea así. Pero conviene matizar que también el hastío ante tanto abandono por parte de las administraciones y esa percepción, fundamentada con hechos, de que en Cádiz sale casi todo mal nos han minado la moral e incluso las ganas de protestar. De ahí que el escepticismo sea moneda común y nos tomemos a risa (tomárselo en serio acabaría por matarnos) casi todo lo que ocurre de Cortadura a la Alameda. Cómo quieren si no que nos tomemos el cachondeo del carril bici y sus bandazos. Ahora resulta que el color verde del carril en el caso antiguo (a mí me parece una horterada y un atentado estético) debe pintarse mejor de gris. Gaditanos, salgamos a la calle, cada uno con una caja de rotuladores Carioca. Que estamos aletargados, hombre.