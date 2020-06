Vendamos la custodia

Cuenta Manolo Gómez de la Torre que siendo miembro del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz el Partido Comunista debatió qué harían sus dos concejales en la procesión del Corpus. Acordaron que harían lo que se decidiera en el pleno, que al final aprobó asistir con los votos de UCD y PSA , lo que les motivó tanto a él como a Pepe Mena una de las más incómodas situaciones vividas esos años. Tengo que confesar que en los 12 años que fui concejal del Ayuntamiento de Cádiz jamás asistí a una procesión ni bajo mazas ni sin maceros. Ni Corpus, ni Nazareno . Iban algunos concejales pero yo no entendía que fuera necesaria mi participación. Había algunos concejales que disfrutaban con el paseo, vestidos de chaqué con la medalla corporativa , incluso con el fajín que le gustaba a Pepe Blas, prenda que nunca tuve. Ahora se ha montado un lío porque el Ayuntamiento no ha ido bajo mazas a la ceremonia en la Catedral. Los concejales que han querido han ido con la indumentaria y los emblemas que han querido, pero sin maceros, lo que parece ser un drama . Me malicio que en el fondo las normas para el estado de alarma en el que aún estamos le ha venido bien al Equipo de Gobierno para no participar en el evento. Hay quienes se rasgan las vestiduras como si fuera una traición romper con la tradición. Hay quienes tenemos la esperanza de que ya que se ha desprendido de esta obligación continúe en años sucesivos. Toda tradición aparece un día de la misma manera que desaparece, y el planeta sigue dando vueltas alrededor del sol como si tal cosa, no se paran los relojes, no se abre la tierra, no caen del cielo rayos y centellas. El domingo, como el lunes, la mayoría de la población está en sus cosas, en la epidemia, en que su familia salga adelante, en sus trabajos o en la playa, cada loco con su tema. Solo una exigua minoría está pendiente del Corpus y un grupo más reducido aún enfadados porque no hubiera corporación bajo mazas como si no haya otra cosa en qué pensar. El hecho de que hagan mucho ruido no quiere decir que representen a la ciudad ni a la mayoría. Conviene recordar que las corporaciones del PP decidieron eliminar la fiesta local el jueves de Corpus, por lo que la ceremonia religiosa se trasladó al domingo, en contra de lo que se hace en ciudades donde parece ser una fiesta más importante como Sevilla, Granada y Toledo. Que nadie se altere porque ya no hay ningún Fermín Salvochea que esté dispuesto a vender la Custodia con el fin de comprar fusiles para la defensa del Cantón.