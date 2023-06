Vecinos y vecinas:

Me pongo en contacto con vosotros y vosotras para daros detalles sobre el balance de mi gestión en los ocho años que me habéis puesto en el sillón de Salvochea. Como sabéis los medios de comunicación nos critican, se inventan noticias, nos maltratan en resumen. Dice Mamá Milagri que yo soy el mejor alcalde que ha tenido Cádiz, no voy a decir lo contrario. Si algo hemos hecho mal la culpa ha sido de Trump, de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de la inflación, si hemos tenido malos resultados la responsabilidad es de Bildu, de Abascal y de los bulos con que nos han vituperado la prensa de derechas. Es una infamia decir que metimos a Eléctrica de Cádiz en un boquete de 7 millones de euros, y si algo se hizo mal fue por culpa de Barcia y Albita, a los que echamos. Muchas cosas que no pudimos hacer fue por culpa de la herencia recibida , 275 millones de deuda, que hemos pagado en parte, que conste, dicen que por los 40 millones anuales del tratamiento presupuestario oficial que nos da el Ministerio gracias a Teófila, aunque el que ha hecho que reduzcamos la deuda lo hemos mandado a por tabaco. Recibimos también el mamarracho de la pérgola, si en 8 años no la hemos arreglado es por el fuego y por la UCA que ya no la quiere. Recibimos la Edussi pero estaba tan mal planteada que todavía tenemos que gestionarla. Hemos abierto la Casa del Carnaval , se han arreglado las murallas y organizamos el Congreso de la Lengua gracias a la brillante gestión de ese gran hombre no suficientemente valorado, Paco Cano, ahora el pobre hace peritajes en la Venta del Nabo. Nos critican por habernos apuntado méritos con la Ciudad de la Justicia y Valcárcel, dicen que no se ha puesto ni la primera piedra y que es asunto de la Junta, pero si no hubiéramos estado nosotros y nosotras ahí ¿qué?¿eh?. Nos hemos apuntado como si estuviera ya hecho Candelaria, el Portillo y el Teatro, que estrenarán otros y otras, no sé por qué no veis lo magnánimos que somos que le hemos dejado a Bruno estas inauguraciones. Se vendió el hotel del Estadio, lo intentó David Navarro , que se tuvo que ir tras encontrar otro destino más amoroso. Hemos arreglado todas las instalaciones deportivas, entregado cientos de viviendas, terminado todas las exhumaciones, dejado el Plan del Puerto en marcha ¿qué más queréis? En lugar de atender a la derecha mediática tenéis que leer el Facebook de Mamá Milagri o de otros y otras amigos y amigas . Si hemos tardado seis años en un nuevo contrato de limpieza es por culpa de las empresas y de la Diputación. “Kichiflojo” es un invento de uno que estaba antes en Prensa con Teófila y ahora con Juancho , pero es que hay que conciliar. Nos vemos en los bares. Fdo.: José María González “Kichi”