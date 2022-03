La cursilería y el lenguaje políticamente correcto están matando al idioma. La gente ya no sabe hablar, dicen tonterías como papagayos pensando en quedar bien con su clientela más que en comunicarse con sus interlocutores. Las palabras esposo, esposa, marido, mujer y novio o novia de golpe y porrazo son arcaicas, del español medieval. Ahora lo moderno es decir "mi pareja", término reservado antes para el baile o para la Guardia Civil. Nadie tiene novio, nadie es esposo de nadie, hemos convertido la palabra "pareja" en el término para las relaciones sentimentales. Quizás solo los homosexuales gustan de decir "mi marido" como muestra de orgullo de que han podido casarse, cuando ya los heterosexuales han dejado en desuso el término. La cursilería ha alcanzado un peldaño más al decir "mi chico" o "mi chica" , nivel sublime de la impostación y la presunta modernidad. Ramón Solís dijo que la palabra cursi nació en Cádiz, lo que Andrés Trapiello pone en duda, en todo caso estamos rodeados de cursis. Yo ya cuando oigo a alguien decir "ciudadanos y ciudadanas", "vecinos y vecinas" cambio de canal, si alguien lo escribe dejo de leer. Hay un principio básico en todos los idiomas que es la economía del lenguaje, nadie en su vida cotidiana habla así, todo el mundo procura decir lo que sea con la menor cantidad de palabras. Para qué hablar de "niñas, niños y niñes" una estupidez de tal calibre que no merece comentario alguno , si acaso, como hubiera dicho mi padre: "otra gilipollez". De la misma manera que los que dicen no tener "género binario", tan tonto que agrede a la biología. Lo siento pero uno tiene un sexo, masculino o femenino. Comprendo que alguien se quiera cambiar por las razones que sean, pero o tienen uno o tienen otro. Para qué hablar del denominado "género fluido" otra estupidez. Cualquiera puede tener las preferencias o las costumbres sexuales que desee, nadie debe sufrir marginación u oprobio por sus preferencias o por aquello con lo que se sienta identificado, pero todo el mundo tiene un sexo, el que sea. No se puede ir contra la biología de la misma manera que no se puede ir contra la ley de la gravedad. Luchar por la igualdad de todos los seres humanos y contra la discriminación por razones de sexo, raza, religión o creencias no nos puede llevar a la estupidez. Aunque digamos estar contra la gravedad no vamos a flotar. Que cada quien sienta cualquier género o identidad no significa por ello que tenga el sexo que le dé la gana. Hacer la sociedad más igualitaria e inclusiva es una tarea de todos, pero no hace falta pegarle patadas al diccionario ni a la ciencia. Por no hablar de anglicismos tipo "empoderamiento" , que dicen algunos(y algunas).