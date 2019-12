Vecino de La Viña

Hola. En primer lugar voy a presentarme al estilo Paco Alba: muy buenas tardes tengan ustedes los gaditanos. Me llamo Francisco López Angulo, Pacuti para los colegas, algunos también me llaman El Cabeza. Trabajé un tiempo en el Dique y luego me fui a Delphi porque se cobraba más y se trabajaba menos, incluso me daba de baja por carnaval y no pasaba nada (ahora lo puedo decir porque ya no hay ni fábrica, je je je), me decían El Bajista, con todo el arte del mundo. Me prejubilaron y desde entonces tengo mi paguita cada mes para estar tranquilo. Vivo en la calle de La Palma, la del pasodoble de Los Gorillas "ay que ver cómo reluce, esa calle de La Palma". Llevo aquí toda la vida. Primero vivía con mis padres y ahora con mi parienta la Carmeluchi y mis dos niños, la Chari y el Pakito que sus amigos llaman Caleti porque le encanta estar todo el día en la playa. Mis niños fueron a las Monjitas de La Viña y han vivido en el barrio toda su vida, igual que yo. Como me aburro hago algún chapú que otro: a veces me voy a mariscar y le vendo los cangrejos moro a algún bar del barrio. Otras veces voy a pescar con la caña del país que tengo en el balcón, si cojo alguna mojarrita la vendo también o nos las comemos en casa, que no hay nada más rico ni más de Cadi que una mojarrita bien frita. Otras veces me voy con mi colega Pepito el Caracuña en su barca a ver si pescamos algo más: a veces cae una corvina que le colocamos a los del Faro. En verano caballitas que también vendemos por ahí. Si sale algo de pintura en alguna casa o ayudo al Poli en las mudanzas. Con todo esto me entretengo y me saco algunas perrillas. De chico fui a Valcárcel, cuando estaba el Padre Fidel. Jugábamos al furbito en el campo del colegio, grandes torneos. Me hice de la Peña El Charpa para jugar al mus y al dominó con mi compadre el Chimenea. Desde siempre salgo en carnaval: a veces con el coro de la Peña de La Salle o con Manolín Gálvez. Lo dejé porque con la comparsa se gana más y desde entonces salí con varios grupos en la segunda fila. Por supuesto soy del Cádiz de toda la vida, socio con mi niño , vamos todos los domingos. Soy hermano del Cristo de la Misericordia como lo fue mi padre, donde salgo todos los Lunes Santos. En verano nos vamos a pasar el día entero a La Caleta con mis cuñaos, lo pasamos en grande. Por las tardes un paseo con la parienta.

Todo esto era para deciros que yo soy el vecino de La Viña que no quiere que venga al Valcárcel la Facultad esa, como dijo la chiquilla del PP que ahora lleva la Junta de Andalucía. Para que lo sepais ná má.