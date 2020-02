Van en serio

La última humillación al PSOE (al menos ahora que escribo, quizá la penúltima o la antepenúltima ahora que usted lo lee) se la ha vuelto a infligir ERC. Un partido minúsculo e independista torciéndole la voluntad a «el gran partido de la democracia y el que mejor representa a España y tal y cual».

Sánchez dijo que no reuniría la mesa de negociación hasta que se celebrasen las nuevas elecciones en Cataluña, que es de mínimo sentido común denominador, pero ERC ha chistado que ya mismo, eh, y Sánchez ha dicho «digo» donde dijo «diego», como dice siempre. Las formas han sido durísimas y dejan en evidencia al PSOE, con dos comunicados contradictorios en menos de siete horas y tras una visita sorpresa del portavoz de ERC, Rufián, a La Moncloa para poner los puntos sobre las íes.

Esto no es ninguna novedad, pero creo que ERC ha pasado un punto de no retorno que es interesante subrayar para saber «con qué bueyes aramos», como se dice en ese campo al que el PSOE también ha vuelto la espalda. Si ERC tuviese algún interés en España, cuidaría más al PSOE. Es la muleta que le permite mandar en un país mucho más grande que su cuerpo electoral. Lo inteligente sería cuidar el cuerpo que parasita.

Sin embargo, la postración continua a la que lo somete, quitando motivos morbosos y psicoanalíticos, demuestra que o ERC de verdad piensa que va a abandonar España o que no piensa ni a medio plazo, que es aún peor.

También puede pensar (en su implícito desprecio racista) que los votantes del PSOE seguirán votando a Sánchez por mucho que Sánchez siga botando como una pelota en manos de un Rufián que entra y sale de La Moncloa como Pedro (Sánchez) por su casa. Pero eso es ignorar el profundo disgusto que el nacionalismo identitario provoca en las clases más populares de España. Que cale la imagen de un PSOE entregado a los independentistas será letal para sus aspiraciones electorales.

Los clásicos siempre dan la explicación más nítida: la del escorpión que pica a la rana que le está cruzando el río porque está en su naturaleza, aunque vaya a ahogarse. Con todo, eso no nos exime a nosotros de sopesar hasta qué punto el escorpión ha apostado por su independencia, para no llevarnos a engaños como si fuésemos una rana socialista. Ni tampoco olvidar que esta rana se cree un príncipe y no transporta al escorpión llevada de su buen corazón, sino porque también tiene sus ideas. Malas, como se ve.