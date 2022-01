Valcárcel y la falta coraje

El carpetazo que la UCA ha dado al proyecto de Valcárcel va más allá de enterrar la idea de que Educación regrese a la capital. Esta no es una película de buenos y malos. La Junta no ha sido la única administración que no ha estado a la altura. Nadie lo ha estado. La falta de entendimiento y la manipulación política han causado un daño mayor que la falta de financiación. Queres es poder, pero ya no existe el mismo entusiasmo con el plan que hace tres años, cuando todas las instituciones arrimaron el hombro. Hay que insistir, lamentable es la falta de diálogo y de lealtad institucional. En suma, la inexistencia de un debate noble.