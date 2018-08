Sería mejor para todos, incluso para ellos, los partidos, que pensaran menos con la calculadora electoral y emplearan sus neuronas antes de hacer o decir ciertas cosas. Aún no se han cumplido cien días del gobierno de Pedro Sánchez y algunos en la oposición se han dedicado a pedir dimisiones de sus ministros primero por unos actos y después por rectificarlos. Los socialistas, por su parte, declaran con el mismo apasionamiento unas razones y al día siguiente las contrarias según las redes sociales y la opinión publicada reaccionen de una manera u otra. Maldición de los tuits. Bien estaría, por ejemplo, que supiéramos de una vez cuál es la política migratoria que piensa llevar adelante el nuevo Ejecutivo, y de paso, también cuál es la que defienden el PP y otros, empeñados como parecen en apuntarse también a este vaivén a la contra. Y esto no es nada, aún no ha empezado el curso.