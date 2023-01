Nuevo partido y nuevo robo. Vamos a atraco por semana. Es intolerable. Esa herramienta infalible que se engendró para acabar con las tropelías arbitrales y los bandidos vestidos de corto sigue asfixiando a los de siempre, a los más débiles, a los que saben que dos puntos pueden marcar la delgada línea roja del precipicio. No se trata de ponerse trascendentes sino de asumir la realidad. Cada vez me cuesta más trabajo aceptar que los árbitros se equivocan porque son humanos. El fuera de juego no señalado en la jugada que da origen al gol del empate del Elche es un fallo grosero, impropio de una competición que se jacta de llamarse la Liga de las Estrellas. La cuestión de fondo es que tengo la sensación de que cada vez más el VAR sólo sirve para que el árbitro del partido transite por el campo como un mero notario, en vez de como quien debe hacer justicia. Un notario bien pagado, eso sí. Porque cada colegiado, sumando su salario fijo y variables por encuentro pitado, puede ganar en torno a 300.000 euros al año. Sí, sí, han leído bien. Es más, Iglesias Villanueva, que era el señor que se encargaba de mirar la docena de pantallas del VAR en la aciaga noche de este lunes, se metió en su cartera 2.000 pavos por la gracia. Ea. Y tan fresco. ¿Que hago mal mi trabajo? Es igual. ¿Que me como un gol ilegal? Nada, nada, sigan, sigan. Yo a lo mío, cosas que pasan. Igual que el juez de línea del partido, el primero que debe levantar la bandera cuando ve que el futbolista del Elche viene de un flagrante fuera de juego. Pero claro, resulta más cómodo hacer la estatua y esperar a que sean los del VAR los que decidan. Repito, los árbitros son cada vez menos jueces para todo menos para cobrar y para exigir que se respete una autoridad casi divina. Decía Napoleón que no hay poder mayor en el mundo que el de un juez de instrucción. Quizá el corso tuviera razón, pero desde luego la autoridad de los Mateu Lahoz y compañía no le va a la zaga.

De cualquier forma, al Cádiz, al menos en su estadio, no sólo le está fallando el VAR. Le estamos fallando nosotros, sus aficionados. El cadismo está frío, se ha aburguesado, va al fútbol como el que va al teatro. Me temo que le ocurre como a aquel pececito de Buscando a Nemo que sufría pérdidas de memoria a corto plazo. Los más clásicos siguen bendiciendo al Cádiz de Irigoyen, el que sumaba permanencias milagrosas en el último minuto, el del gol de Kiko al Zaragoza y los penaltis ante el Málaga, mientras gritan Vizcaíno dimisión. Exigen fichajes de campanillas y a la vez piden que se apueste por la cantera. Y todo esto sin tener en cuenta que hace poco más de un lustro aún estábamos en Segunda B, jugando con el filial del Sevilla y perdiendo en casa con el UCAM Murcia. Muchos de ellos, miles y miles, no han pisado nunca El Rosal. No conocieron las deplorables instalaciones que se encontró Antonio Muñoz cuando se hizo cargo del club, con cucarachas y agua fría en unos vestuarios que eran cuatro paredes de ladrillos, ni ha disfrutado de las actuales, de una Ciudad Deportiva moderna y funcional, con varios campos de entrenamiento y una estructura que no tiene nada que envidiar a la de la mayoría de los clubes de Primera.

Pero nada es bastante. Ante el Elche la afición sólo se puso de acuerdo para pitar a Iván Alejo cada vez que agarraba la pelota. No tuvo su día, es innegable, pero es lamentable que un jugador que lleva la camiseta amarilla perciba como la grada retumba cada vez que entra en juego. No es el mejor camino para empujar a una plantilla modesta.

Hacen falta fichajes sí, pero Brian Ocampo tampoco ilusionó al cadismo cuando llegó y ayer se fue con medio estadio en pie y tras un golazo (otro, tras el anulado injustamente ante el Almería). El cadismo no puede despedir al equipo como lo hizo ayer después de una mala segunda parte en la que no fue capaz de ganarle al colista pero donde fue claramente perjudicado, otra vez más, por el colegiado. Es fútbol, esto es Primera División, llevamos tres años en la máxima categoría, logrando dos permanencias consecutivas. ¿Algún menor de 30 años recuerda algo así? Esto también hay que valorarlo. Lo único que le exijo al equipo es que compita, y ayer lo hizo. Y lo que le pido al consejo de administración del Cádiz es que trabaje por el crecimiento del club, y me consta que también lo está haciendo. Así que ahora sólo falta que el estadio presione como siempre lo ha hecho, que en momentos en que el equipo las pasa canutas, como ocurrió en la segunda parte de ayer, sea capaz de levantarle el ánimo y no de agigantar sus dudas con un rumor de desaprobación constante, como si fuésemos la afición de un equipo habituado a vivir acodado en la media tabla. Son futbolistas pero son personas. No son robots infalibles ni tenemos un equipo para conseguir la permanencia sin sufrimiento. ¿Recuerdan jugar en Primera sin padecer, sin taquicardias, sin agobios? Pocas veces, un par a lo sumo, en aquella lejana temporada 87/88 de Espárrago y la del regreso a la aristocracia con Álvaro Cervera. Es una Liga muy exigente. No es fácil ganarle a nadie, ni al Elche. Que se lo digan al Sevilla, que tiene tres campeones del mundo en sus filas y tiene menos puntos que el Cádiz. Y al portero y al delantero de Marruecos, que ha sido la sensación del Mundial, y a veteranos de la clase de Rakitic. Y ahí está, en puestos de descenso. Así que es momento de no fallarle al Cádiz. Que le falle el VAR, que le fallen los árbitros, entra dentro de lo previsible, porque nunca jamás en la meseta le han regalado nada a esta tierra, pero nosotros, los gaditanos, los cadistas, no podemos fallarle al Cádiz. Que cada grito sea de aliento, y, cuando acabe la temporada, ya llegará el momento de hacer balance y pedir responsabilidades. Pero, hasta entonces… VAMOS CÁDIZ, HOY TE HE VENIDO A VER….