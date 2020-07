HE visto cosas que no os podéis imaginar, bla bla, bla. Incluso digo más: a veces veo muertos. Sin ir más lejos ¿alguien se acuerda de los llamados 'ayuntamientos del cambio'? Ya no queda ni uno, si exceptuamos al de Cádiz que ya no se le puede adjudicar ni a Podemos porque el alcalde ha abandonado la formación a la que pertenecía, aparte de que solo se ha cambiado a sí mismo. Con la de viajes que se pegaron por España David Navarro y Eva Tubio (qué tiempos aquellos de "chavalas y chavales"). Ahora no hay excusa para los viajes, salvo que Martín Vila se vaya a Pontevedra, su musa.

Tampoco recuerda nadie el Bono Social Eléctrico, aquel de "Pepe Blas, firma ya", la gente concentrada frente a la sede del PP, los de Derechos Humanos poniendo el grito en el cielo. Ya no está Pepe Blas pero sigue sin haber bono, y eso que está Albita al mando de operaciones. ¿Recuerda alguien que se iba a cambiar el nombre del Carranza? Pues ha debido caer en el olvido o la Ley de Memoria Histórica ha sido derogada. ¿Y el deseo del alcalde de quitar Juan Carlos I a la nueva avenida? Será por su lesión muscular (desde aquí te lo digo, alcalde, no te pienso convocar a ningún partido) pero nada se sabe, ni de todas esas calles que se iban a cambiar para que hubiera más mujeres y menos fachas versión Adelante Cádiz. Otro asunto que ha caído en el olvido son los dos millones de Visedo, aquellos que iban a servir para resolver el problema de la vivienda. Será que Visedo ha estado muy atareado desde que fue agraciado con el contrato menor sin publicidad que le obsequió Martín Vila. Tampoco se sabe nada del Plan Hotelero de Martín Vila, que nos iba a llenar la ciudad (Pirulí, Ancha, Comisaría, Estación). Ahora no solo no se va a hacer ninguno sino que vamos a impedir la instalación. Ya digo, a veces veo muertos.

Tampoco se sabe nada de aquella función que iba a tener el Pájaro Jaula por la cual con un número de móvil se abría la jaula y se enviaba dinero a alguna causa solidaria. Cayó en el olvido el enlace con Cartagena de Indias de San Juan de Dios que algunos usaban para decir borderíos, será que ya no somos hermamos, hemos pasado a ser primos. Qué decir de los 5.000 puestos de trabajo que Teófila y Montoro iban a crear en la Zona Franca, me conformo con que Fran González cree 50 y recupere el proyecto de Bayport. Para qué hablar de los que iban a volver por el puente, aunque ahora hay dos.

Vemos cómo los jóvenes siguen huyendo de la ciudad y nada se supo sobre la vuelta de Pakito.

Tampoco se sabe nada del Parque El Descanso, que data de los tiempos de Paco Vivas. El equipo de gobierno nos tiene entretenidos desde hace cinco años con los bebés robados, con la memoria histórica y no sé cuántas cosas más. Llevan camino parecido las naves de Tabacalera, el Portillo y el Teatro Pemán, si la contractura del alcalde no lo remedia. Cádiz es una ensoñación. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción.