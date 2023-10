La gente de Cádiz hemos tenido que aprender a convivir con el turismo, sobre todo los días de crucero. Lo bueno que tiene la ciudad es que en un vistazo se ve si hay barcos en el muelle. Entonces nos hacemos una idea de que un aluvión de turistas recorrerá las calles del centro durante unas horas, coparán todas la terrazas, harán cola para entrar en la Catedral, no se podrá pasear por el Campo del Sur con el carril bici invadido por peatones. La calle Compañía es el paradigma: esas mañanas no se puede caminar, los turistas atraídos por el aroma del olor a garrapiñadas, van camino del Mercado, donde los vendedores son un reclamo turístico, una especie de figurantes para fotos de todo tipo, con gran mosqueo porque la aglomeración de turistas les impide vender, que para eso están allí, no para posar. Los guiris quieren el color local, el ambiente llamativo de la plaza, sobre todo de la zona del pescao. Más de un rifirrafe ha habido ya. Por la ciudad se ven grupos diseminados que siguen algún guía de eso que ahora se llama free tour, un guía local con un paraguas o un cartelito que explica en español, inglés o alemán a los visitantes dónde se jugó la lotería por vez primera, dónde se reunieron las Cortes, la tertulia de Frasquita Larrea, la casa donde vivieron Lord Byron o Ramón Power. Animarte ofreciendo su repertorio en Santa Inés, algún espectáculo flamenco en Antonio López, una mujer que baila flamenco sobre una plataforma de madera para que se oiga el taconeo, incluso algún grupo que canta Carnaval. Las terrazas llenas de guiris, ahora aumentadas de tamaño gracias a la permisividad del nuevo Equipo de Gobierno, pero con los mismos camareros de contratos a media jornada y horario de doce horas al día. Cádiz es un parque temático que genera empleo y riqueza, para unos más que para otros, como es normal. Los anuncios del anterior Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz de que con la moratoria a los apartamentos turísticos iban a bajar los alquileres en la ciudad con lo que los gaditanos podrían tener acceso a la vivienda se demostraron falsos. La medida no ha servido para nada. El que quiera alquileres baratos se tiene que ir a Loreto, Guillén Moreno o el Cerro del Moro. Martín Vila me debe una tapa de ensaladilla desde hace un año. El día que me pague la deuda me tendrá que sufragar un lebrillo entero, con sus picos y sus coca colas. Las 100 viviendas prometidas por Bruno igual llegan, los que se ponen muy dignos en Cádiz en cuanto pueden cogen un vuelo de bajo precio y un apartamento turístico. Por cierto, echamos mucho de menos a la alegre muchachada de Calle Viva capitaneados por Jesús Rodríguez. Lo normal es que se les haya pasado la fiebre de la turismofobia.